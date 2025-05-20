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Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.05.2025
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23:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ssha-2018142818.html
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.05.2025
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов
Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:41:00+03:00
2025-05-20T23:41:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока. "Речь идет о 175 миллиардах долларов общей стоимости, когда все будет завершено ... Проект "Золотого купола" будет интегрироваться с нашими существующими возможностями обороны и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока полномочий", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов

Трамп: новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в 175 миллиардов долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока.
"Речь идет о 175 миллиардах долларов общей стоимости, когда все будет завершено ... Проект "Золотого купола" будет интегрироваться с нашими существующими возможностями обороны и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока полномочий", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"
22 марта, 16:42
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
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