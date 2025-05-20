https://ria.ru/20250520/ssha-2018142818.html
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.05.2025
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов
Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:41:00+03:00
2025-05-20T23:41:00+03:00
2025-05-20T23:41:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в примерно 175 миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока. "Речь идет о 175 миллиардах долларов общей стоимости, когда все будет завершено ... Проект "Золотого купола" будет интегрироваться с нашими существующими возможностями обороны и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока полномочий", - сказал Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов
Трамп: новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в 175 миллиардов долларов