https://ria.ru/20250520/ssha-2018132275.html

В США назвали главную цель Трампа

В США назвали главную цель Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

В США назвали главную цель Трампа

Внешняя политика президента США Дональда Трампа строится вокруг обогащения США, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:55:00+03:00

2025-05-20T20:55:00+03:00

2025-05-20T20:55:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

джексон хинкл

верховная рада украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента США Дональда Трампа строится вокруг обогащения США, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на Украине, рассказал РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл. "Главная цель Трампа - обеспечить долгосрочное процветание США... Он надеется, что можно достичь сделки с Россией. Я не думаю, что ему есть дело, кто контролирует какие территории. Думаю, он хочет возможности заработать как можно больше с Россией", - полагает собеседник агентства. Как считает комментатор, в настоящее время Трамп занят разработкой плана наиболее выгодного для США завершения конфликта на Украине. Так, напоминает Хинкл, с этой целью Вашингтон уже заключил "минеральную сделку" с Киевом. "От части он занят тем, что пытается снизить давление на США. Как экономическое, так и политическое. Вы видели, что он поддерживает меры по выводу войск из Сирии... Надеюсь, он продолжит этот курс", - добавил он. При этом эксперт напомнил, что в России также высказывались о возможности возвращения американского бизнеса и ведении совместных экономических проектов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил ранее журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Путин ранее заявил, что на возможное возвращение зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматической точки зрения, извинений будет недостаточно, "надо посмотреть, кто как себя вел". При этом, по словам главы государства, следует по-человечески отнестись к тем, кто на самом деле не хотел уходить из России. В конце февраля Путин заявил, что компании России и США обсуждают совместные проекты.

https://ria.ru/20250518/tramp-2017644605.html

https://ria.ru/20250509/bayden-2015909641.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013708932.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джексон хинкл, верховная рада украины, оон, российский фонд прямых инвестиций, в мире