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В США назвали главную цель Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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20:55 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ssha-2018132275.html
В США назвали главную цель Трампа
В США назвали главную цель Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
В США назвали главную цель Трампа
Внешняя политика президента США Дональда Трампа строится вокруг обогащения США, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:55:00+03:00
2025-05-20T20:55:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
джексон хинкл
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента США Дональда Трампа строится вокруг обогащения США, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на Украине, рассказал РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл. "Главная цель Трампа - обеспечить долгосрочное процветание США... Он надеется, что можно достичь сделки с Россией. Я не думаю, что ему есть дело, кто контролирует какие территории. Думаю, он хочет возможности заработать как можно больше с Россией", - полагает собеседник агентства. Как считает комментатор, в настоящее время Трамп занят разработкой плана наиболее выгодного для США завершения конфликта на Украине. Так, напоминает Хинкл, с этой целью Вашингтон уже заключил "минеральную сделку" с Киевом. "От части он занят тем, что пытается снизить давление на США. Как экономическое, так и политическое. Вы видели, что он поддерживает меры по выводу войск из Сирии... Надеюсь, он продолжит этот курс", - добавил он. При этом эксперт напомнил, что в России также высказывались о возможности возвращения американского бизнеса и ведении совместных экономических проектов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил ранее журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Путин ранее заявил, что на возможное возвращение зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматической точки зрения, извинений будет недостаточно, "надо посмотреть, кто как себя вел". При этом, по словам главы государства, следует по-человечески отнестись к тем, кто на самом деле не хотел уходить из России. В конце февраля Путин заявил, что компании России и США обсуждают совместные проекты.
https://ria.ru/20250518/tramp-2017644605.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джексон хинкл, верховная рада украины, оон, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джексон Хинкл, Верховная Рада Украины, ООН, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
В США назвали главную цель Трампа

Комментатор Хинкл: внешняя политика Трампа строится вокруг обогащения США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Внешняя политика президента США Дональда Трампа строится вокруг обогащения США, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на Украине, рассказал РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл.
"Главная цель Трампа - обеспечить долгосрочное процветание США... Он надеется, что можно достичь сделки с Россией. Я не думаю, что ему есть дело, кто контролирует какие территории. Думаю, он хочет возможности заработать как можно больше с Россией", - полагает собеседник агентства.
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Как считает комментатор, в настоящее время Трамп занят разработкой плана наиболее выгодного для США завершения конфликта на Украине. Так, напоминает Хинкл, с этой целью Вашингтон уже заключил "минеральную сделку" с Киевом.
"От части он занят тем, что пытается снизить давление на США. Как экономическое, так и политическое. Вы видели, что он поддерживает меры по выводу войск из Сирии... Надеюсь, он продолжит этот курс", - добавил он.
При этом эксперт напомнил, что в России также высказывались о возможности возвращения американского бизнеса и ведении совместных экономических проектов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил ранее журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Путин ранее заявил, что на возможное возвращение зарубежных компаний необходимо смотреть с прагматической точки зрения, извинений будет недостаточно, "надо посмотреть, кто как себя вел". При этом, по словам главы государства, следует по-человечески отнестись к тем, кто на самом деле не хотел уходить из России.
В конце февраля Путин заявил, что компании России и США обсуждают совместные проекты.
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