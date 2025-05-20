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США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 20.05.2025 (обновлено: 20:09 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ssha-2018126200.html
США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня
США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня - РИА Новости, 20.05.2025
США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня
Соединённые Штаты ожидают, что Россия изложит свои требования для заключения перемирия на Украине, после чего позиция Москвы станет более понятной для... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:01:00+03:00
2025-05-20T20:09:00+03:00
россия
сша
украина
специальная военная операция на украине
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Соединённые Штаты ожидают, что Россия изложит свои требования для заключения перемирия на Украине, после чего позиция Москвы станет более понятной для Вашингтона, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио."Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий. У нас появится более чёткое понимание расчётов (президента РФ Владимира- ред.) Путина, как только мы их получим", — сказал он на слушаниях в Сенате, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.При этом Рубио подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к временному перемирию между сторонами."Мы хотим завершения конфликта таким образом, чтобы мир был прочным, а не длился три месяца и потом (конфликт - ред.) возобновился. Нужно соглашение, с которым обе стороны смогут жить в течение длительного времени", — добавил он.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html
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россия, сша, украина, марко рубио
Россия, США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Марко Рубио
США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня

Рубио: США ждут от России условий для заключения перемирия на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Соединённые Штаты ожидают, что Россия изложит свои требования для заключения перемирия на Украине, после чего позиция Москвы станет более понятной для Вашингтона, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий. У нас появится более чёткое понимание расчётов (президента РФ Владимира- ред.) Путина, как только мы их получим", — сказал он на слушаниях в Сенате, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
При этом Рубио подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к временному перемирию между сторонами.
"Мы хотим завершения конфликта таким образом, чтобы мир был прочным, а не длился три месяца и потом (конфликт - ред.) возобновился. Нужно соглашение, с которым обе стороны смогут жить в течение длительного времени", — добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня
17 мая, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаМарко Рубио
 
 
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