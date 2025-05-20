В ВВС США заявили, что модернизация Россией ядерного оружия угрожает Штатам
ВВС США: модернизация Россией ядерного и гиперзвукового оружия угрожает Штатам
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Россия якобы усиленно модернизирует свой ядерный потенциал и гиперзвуковое оружие нового поколения, а также космические возможности, которые представляют угрозу для США, заявили в американских Военно-воздушных силах.
"Россия продолжает уделять усиленное внимание модернизации и разработке стратегического и оперативно-тактического ядерного оружия, которое позволит ей держать под угрозой территорию США, особенно с помощью гиперзвукового и другого оружия следующего поколения", - говорится в заявлении руководства ВВС, представленном в комитет по вооруженным службам сената США.
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В документе также отмечается, что РФ якобы в настоящее время разрабатывает и развертывает ряд систем противодействия в космическом пространстве, к которым ВВС США отнесли наземные, воздушные и орбитальные противоспутниковое системы, лазерное оружие, системы РЭБ и кибервозможности, угрожающие военным и космическим объектам двойного назначения.
Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.