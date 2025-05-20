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Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США - РИА Новости, 20.05.2025
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19:06 20.05.2025 (обновлено: 19:08 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ssha-2018119075.html
Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США
Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США - РИА Новости, 20.05.2025
Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США
Американский проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" все еще находится на этапе концепции, заявил во вторник глава Военно-воздушных сил США Трой... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американский проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" все еще находится на этапе концепции, заявил во вторник глава Военно-воздушных сил США Трой Мейнк. "Мы стремимся поддержать президентский "Золотой купол" для Америки. Хотя (он - ред.) пока еще на стадии концепции, нет никаких сомнений, что департамент готов к довольно значительной роли в этом проекте", - сообщил он на слушаниях в комитете по вооруженным службам сената США. Как ранее сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл телеканалу CNN, министерство разработало архитектуру и план внедрения ПРО, которая, по его словам, "обеспечит защиту американцев от широкого спектра глобальных ракетных угроз". На разработку "Золотого купола" планируется направить 25 миллиардов долларов в следующем бюджете США, а общие затраты могут превысить 500 миллиардов долларов в течение 20 лет, отмечает CNN. В числе главных претендентов на реализацию проекта — компании SpaceX, Palantir и Anduril. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" 28 января. Система будет включать перехватчики в космосе с лазерным оружием и защиту от гиперзвуковых ракет.
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в мире, сша, министерство обороны сша, ввс сша
В мире, США, Министерство обороны США, ВВС США
Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США

Глава ВВС США Мейнк: проект системы Золотой купол находится на этапе концепции

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американский проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" все еще находится на этапе концепции, заявил во вторник глава Военно-воздушных сил США Трой Мейнк.
"Мы стремимся поддержать президентский "Золотой купол" для Америки. Хотя (он - ред.) пока еще на стадии концепции, нет никаких сомнений, что департамент готов к довольно значительной роли в этом проекте", - сообщил он на слушаниях в комитете по вооруженным службам сената США.
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Как ранее сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл телеканалу CNN, министерство разработало архитектуру и план внедрения ПРО, которая, по его словам, "обеспечит защиту американцев от широкого спектра глобальных ракетных угроз".
На разработку "Золотого купола" планируется направить 25 миллиардов долларов в следующем бюджете США, а общие затраты могут превысить 500 миллиардов долларов в течение 20 лет, отмечает CNN. В числе главных претендентов на реализацию проекта — компании SpaceX, Palantir и Anduril.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" 28 января. Система будет включать перехватчики в космосе с лазерным оружием и защиту от гиперзвуковых ракет.
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