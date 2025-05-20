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Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США

Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США - РИА Новости, 20.05.2025

Проект "Золотого купола" находится на этапе концепции, заявили в ВВС США

Американский проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" все еще находится на этапе концепции, заявил во вторник глава Военно-воздушных сил США Трой... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американский проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" все еще находится на этапе концепции, заявил во вторник глава Военно-воздушных сил США Трой Мейнк. "Мы стремимся поддержать президентский "Золотой купол" для Америки. Хотя (он - ред.) пока еще на стадии концепции, нет никаких сомнений, что департамент готов к довольно значительной роли в этом проекте", - сообщил он на слушаниях в комитете по вооруженным службам сената США. Как ранее сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл телеканалу CNN, министерство разработало архитектуру и план внедрения ПРО, которая, по его словам, "обеспечит защиту американцев от широкого спектра глобальных ракетных угроз". На разработку "Золотого купола" планируется направить 25 миллиардов долларов в следующем бюджете США, а общие затраты могут превысить 500 миллиардов долларов в течение 20 лет, отмечает CNN. В числе главных претендентов на реализацию проекта — компании SpaceX, Palantir и Anduril. Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" 28 января. Система будет включать перехватчики в космосе с лазерным оружием и защиту от гиперзвуковых ракет.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017321995.html

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