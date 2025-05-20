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Британия внесла в антироссийский список санкций 46 финучреждений
Британия внесла в антироссийский список санкций 46 финучреждений - РИА Новости, 20.05.2025
Британия внесла в антироссийский список санкций 46 финучреждений
Великобритания в рамках обновленного санкционного списка ввела рестрикции против 46 финансовых учреждений, говорится в заявлении МИД королевства. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:08:00+03:00
2025-05-20T13:08:00+03:00
2025-05-20T13:09:00+03:00
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания в рамках обновленного санкционного списка ввела рестрикции против 46 финансовых учреждений, говорится в заявлении МИД королевства. "Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают России в попытках обойти санкции", - сказано в заявлении. Отмечается, что новые санкции нацелены на то, чтобы помешать подключению России к международной экономике.
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россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, В мире, Санкции в отношении России
Британия внесла в антироссийский список санкций 46 финучреждений
Великобритания внесла в антироссийский список санкций 46 финансовых учреждений