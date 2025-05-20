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Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 20.05.2025
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12:45 20.05.2025 (обновлено: 13:02 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/spisok-2018033035.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 20.05.2025
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:45:00+03:00
2025-05-20T13:02:00+03:00
лондон
в мире
санкции в отношении россии
агентство по страхованию вкладов
великобритания
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), следует из опубликованного документа минфина королевства."Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", - говорится в документе.Среди 62 юридических лиц в списке указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
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лондон, в мире, санкции в отношении россии, агентство по страхованию вкладов, великобритания
Лондон, В мире, Санкции в отношении России, Агентство по страхованию вкладов, Великобритания
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физлиц

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийских список санкций на 82 позиции, включив в него, в частности, Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Восемьдесят два лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", - говорится в документе.
Среди 62 юридических лиц в списке указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
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ЛондонВ миреСанкции в отношении РоссииАгентство по страхованию вкладовВеликобритания
 
 
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