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ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО: ВСУ потеряли 155 боевиков и 2 бронемашины в зоне действий "Востока" за сутки