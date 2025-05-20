https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2018073934.html

ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025

ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:48:00+03:00

2025-05-20T15:48:00+03:00

2025-05-20T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф