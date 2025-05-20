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ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 20.05.2025 (обновлено: 15:51 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2018073934.html
ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:48:00+03:00
2025-05-20T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО: ВСУ потеряли 155 боевиков и 2 бронемашины в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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