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Боец рассказал о "мясных штурмах" ВСУ в поселке Зверево в ДНР - РИА Новости, 20.05.2025
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06:47 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/spetsoperatsiya-2017979534.html
Боец рассказал о "мясных штурмах" ВСУ в поселке Зверево в ДНР
Боец рассказал о "мясных штурмах" ВСУ в поселке Зверево в ДНР - РИА Новости, 20.05.2025
Боец рассказал о "мясных штурмах" ВСУ в поселке Зверево в ДНР
Российские бойцы отражают "мясные штурмы" ВСУ в поселке Зверево в ДНР, подразделения ВС РФ контролируют половину поселка и постепенно идут вперед, рассказал РИА РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:47:00+03:00
2025-05-20T06:47:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Российские бойцы отражают "мясные штурмы" ВСУ в поселке Зверево в ДНР, подразделения ВС РФ контролируют половину поселка и постепенно идут вперед, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "На данный момент ожесточенные бои идут в поселке Зверево. Бои тяжелые, противник постоянно "накатывается" (контратакует – ред.). При этом наша 51-я армия удерживает половину поселка, плюс-минус 50%. Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают", – рассказал боец. По его словам, в атаки на рубежи русской армии противник отправляет тех, кого поймали сотрудники украинских военкоматов и силой привезли на фронт. "При этом элита, элита их (ВСУ – ред.) сидит далеко в тылу. И все "накаты" (атаки – ред.) прикрывают "птицами" (БПЛА – ред.). Наши дают отпор этим накатам, да, и с малыми продвижениями вперед, постепенными. Украинская армия ставит приоритет на "птицы". Они заменяют свою живую силу элитную больше на технику", – добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
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в мире, зверево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Зверево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал о "мясных штурмах" ВСУ в поселке Зверево в ДНР

Российские бойцы отражают мясные штурмы ВСУ в поселке Зверево в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Российские бойцы отражают "мясные штурмы" ВСУ в поселке Зверево в ДНР, подразделения ВС РФ контролируют половину поселка и постепенно идут вперед, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
"На данный момент ожесточенные бои идут в поселке Зверево. Бои тяжелые, противник постоянно "накатывается" (контратакует – ред.). При этом наша 51-я армия удерживает половину поселка, плюс-минус 50%. Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают", – рассказал боец.
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По его словам, в атаки на рубежи русской армии противник отправляет тех, кого поймали сотрудники украинских военкоматов и силой привезли на фронт.
"При этом элита, элита их (ВСУ – ред.) сидит далеко в тылу. И все "накаты" (атаки – ред.) прикрывают "птицами" (БПЛА – ред.). Наши дают отпор этим накатам, да, и с малыми продвижениями вперед, постепенными. Украинская армия ставит приоритет на "птицы". Они заменяют свою живую силу элитную больше на технику", – добавил собеседник агентства.
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