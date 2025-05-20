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ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии - РИА Новости, 20.05.2025
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11:00 20.05.2025
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ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии
ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии - РИА Новости, 20.05.2025
ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии
Европейский союз вслед за США намерен во вторник согласовать отмену экономических санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:00:00+03:00
2025-05-20T11:00:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Европейский союз вслед за США намерен во вторник согласовать отмену экономических санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня", - сказала глава дипломатии ЕС журналистам перед началом заседания глав МИД в Брюсселе. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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в мире, сирия, сша, брюссель, кайя каллас, башар асад, евросоюз
В мире, Сирия, США, Брюссель, Кайя Каллас, Башар Асад, Евросоюз
ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии

Каллас: ЕС намерен во вторник согласовать отмену санкций против Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Европейский союз вслед за США намерен во вторник согласовать отмену экономических санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня", - сказала глава дипломатии ЕС журналистам перед началом заседания глав МИД в Брюсселе.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
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В миреСирияСШАБрюссельКайя КалласБашар АсадЕвросоюз
 
 
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