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ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии

ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии - РИА Новости, 20.05.2025

ЕС хочет отменить экономические санкции против Сирии

Европейский союз вслед за США намерен во вторник согласовать отмену экономических санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:00:00+03:00

2025-05-20T11:00:00+03:00

2025-05-20T11:00:00+03:00

в мире

сирия

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кайя каллас

башар асад

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Европейский союз вслед за США намерен во вторник согласовать отмену экономических санкций против Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Что касается Сирии, то я надеюсь, что мы договоримся о снятии экономических санкций сегодня", - сказала глава дипломатии ЕС журналистам перед началом заседания глав МИД в Брюсселе. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

https://ria.ru/20250309/siriya-2003868494.html

сирия

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в мире, сирия, сша, брюссель, кайя каллас, башар асад, евросоюз