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Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри - РИА Новости, 20.05.2025
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15:37 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/slutskiy-2018070524.html
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри - РИА Новости, 20.05.2025
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:37:00+03:00
2025-05-20T15:37:00+03:00
ипотека
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы среди фильмов, которые попадут "под запрет" из-за приказа ведомства об изменениях в порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм, могут оказаться франшиза "Гарри Поттер" и сериал "Игра Престолов". "Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке - вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри", - сказал Слуцкий журналистам. Он добавил, что процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы.
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ипотека, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия, общество, демография, жилье
Ипотека, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия, Общество, Демография, Жилье
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри

Слуцкий связал падение рождаемости с недоступностью жилья по ипотеке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы среди фильмов, которые попадут "под запрет" из-за приказа ведомства об изменениях в порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм, могут оказаться франшиза "Гарри Поттер" и сериал "Игра Престолов".
"Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке - вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы.
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ИпотекаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРРоссияОбществоДемографияЖилье
 
 
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