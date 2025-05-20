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Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри - РИА Новости, 20.05.2025
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:37:00+03:00
2025-05-20T15:37:00+03:00
2025-05-20T15:37:00+03:00
ипотека
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демография
жилье
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы среди фильмов, которые попадут "под запрет" из-за приказа ведомства об изменениях в порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм, могут оказаться франшиза "Гарри Поттер" и сериал "Игра Престолов". "Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке - вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри", - сказал Слуцкий журналистам. Он добавил, что процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы.
https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html
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ипотека, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия, общество, демография, жилье
Ипотека, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия, Общество, Демография, Жилье
Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри
Слуцкий связал падение рождаемости с недоступностью жилья по ипотеке