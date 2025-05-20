https://ria.ru/20250520/slovakiya-2018134073.html

Активист в Словакии обклеил украинский фургон фото погибших детей Донбасса

Активист в Словакии обклеил украинский фургон фото погибших детей Донбасса - РИА Новости, 20.05.2025

Активист в Словакии обклеил украинский фургон фото погибших детей Донбасса

Глава партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота обклеил выставленный в словацком городе Жилина украинский фургон фотографиями погибших в Донбассе... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:23:00+03:00

2025-05-20T21:23:00+03:00

2025-05-20T21:23:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 мая - РИА Новости. Глава партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота обклеил выставленный в словацком городе Жилина украинский фургон фотографиями погибших в Донбассе детей. Слота написал в своем Telegram-канале, что на площади в Жилине разместили разрушенный фургон, который пытаются выдать за неотложку, якобы использовавшуюся для оказания медпомощи на Украине, но на ней при этом нет никаких обязательных для такого рода машин обозначений. "Я видел правду собственными глазами, и поэтому я решил эту "неотложку" ... обклеить фотографиями детей из Донбасса, которых в 2014-2020 годах целенаправленно убивали неонацистские бандеровцы и регулярная украинская армия", - написал политик. Он призвал людей не верить пропаганде, которая распространяется в Словакии и с помощью которой страну пытаются втянуть в конфликт с РФ. "Когда я был в Донбассе, местные жители мне рассказывали о том, как украинская армия на машинах "скорой помощи" возит на фронт свежих солдат, чтобы таким образом замаскировать их переброску. Также мне говорили о том, как украинская армия своих раненых оставляет русским, чтобы они о них позаботились, чтобы оказали помощь. Говорили мне о том, как украинская армия своих мертвых солдат оставляет на фронте, чтобы объявить их пропавшими без вести и не платить компенсации их близким", - заключил Слота. Политик посетил Донбасс в октябре 2024 года. В ноябре 2024 года Слота и журналистка Михала Гановска презентовали свой фильм "Выбор народа. Свидетельство из Донбасса".

https://ria.ru/20250515/slovakiya-2017239110.html

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