https://ria.ru/20250520/skandal-2018041812.html

"Ты попутал?". Чиновницу уволили из-за фразы дочери про СВО

"Ты попутал?". Чиновницу уволили из-за фразы дочери про СВО - РИА Новости, 20.05.2025

"Ты попутал?". Чиновницу уволили из-за фразы дочери про СВО

Несколько дней назад глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова попала в скандал из-за высказываний своей 19-летней дочери Ксении. В соцсетях... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:18:00+03:00

2025-05-20T13:18:00+03:00

2025-05-20T13:18:00+03:00

общество

вологодская область

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Несколько дней назад глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова попала в скандал из-за высказываний своей 19-летней дочери Ксении. В соцсетях дочь Шевцовой пользуясь высокопоставленным положением матери, хвасталась ее должностью и грозилась отправить некого "фраера" на СВО. Ситуация произвела мощный резонанс, жители региона начали требовать отставки Шевцовой.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 20 мая удовлетворил требования местных жителей. Он написал в своем Telegram-канале, что отправил Юлию Шевцову в отставку. Более того, он предложил занять пост Шевцовой участнику СВО.Скандальное видеоНедавний инцидент с видео, опубликованным дочерью Шевцовой, вызвал волну обсуждений. Скандал быстро вышел за пределы местного уровня. В ролике, размещенном в социальных сетях, девушка угрожает неизвестному, заявляя: "Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим".Эти слова вызвали резонанс среди жителей региона и привлекли внимание федеральных СМИ. Несмотря на попытки Ксении удалить свои аккаунты и скрыть видео, ролик продолжает распространяться на просторах интернета. Многие задались вопросом о том, как подобные высказывания могут повлиять на репутацию Шевцовой.Ситуация обострилась после того, как чиновница признала подлинность видео и выступила с официальным заявлением. Шевцова сняла видеообращение в своих соцсетях, предварительно отключив комментарии."Хочу прояснить ситуацию с видеороликом, распространенным в сети. Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО и защищают нашу родину ценой своей жизни. Наши дети совершают ошибки по глупости, по неопытности, но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки, поэтому с ребенком составлен серьезный разговор", — говорила Шевцова.Однако местные жители не приняли эти объяснения и начали требовать отставки мэра. Несмотря на давление со стороны общественности, Шевцова отказалась покинуть пост, заявив о своей любви к Родине и намерении продолжать выполнять свои обязанности. Она также отметила, что ее дочь стала жертвой манипуляций и политических игр."Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия", — подытожила она. Это заявление лишь добавило масла в огонь, так как многие считают, что подобные инциденты подрывают доверие к власти.Шевцова занимала свою должность с октября 2024 года и ранее работала замглавой Великоустюгского округа. Инцидент с видео произошел вскоре после ее назначения.Реакция общественностиСкандал стал предметом обсуждения не только в социальных сетях, но и в официальных кругах. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в комментарии для "Путин в Telegram" охарактеризовал видеоролик с участием дочери чиновницы как проявление хвастовства. Он подчеркнул важность родительской ответственности за воспитание детей. Также депутат отметил, что, хотя дочь является совершеннолетней, чиновники должны проявлять уважение к своим землякам. Хамзаев добавил, что общественное мнение играет значительную роль в работе государственных служащих и что за подобные высказывания следует вводить меры наказания.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала требования жителей Вологодской области об отставке чиновницы, указав на ее дерзкий тон и попытки использовать требования граждан в своих политических интересах. Журналист Юрий Подоляка высказал мнение о том, что мать не должна обвинять других, учитывая поведение своей дочери.Член Совета по правам человека Марина Ахмедова отметила, что видео могло быть использовано оппонентами чиновницы, однако сама дочь является автором ролика. Она выразила мнение, что подобные высказывания дочери — это не случайная ошибка, а результат воспитания в семье.Официальное заявление губернатораВскоре губернатор Вологодской области, Георгий Филимонов, выступил с важным заявлением относительно недопустимого поведения дочери главы Нюксенского муниципального округа.В своем обращении Филимонов отметил, что уделяет особое внимание помощи фронту и семьям участников СВО, не проводя различий между мобилизованными, контрактниками, добровольцами и сотрудниками ЧВК. Глава региона отметил, что лично проводит встречи с женами, матерями, вдовами наших воинов. От того слова Ксении Шевцовой воспринимаются губернатором еще более непростительными в наше время."Да, я решительно и всецело осуждаю поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцовой. Высказывания девушки – недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему", – осудил Георгий Филимонов действия девушки.Более того, глава региона добавил некоторые детали ситуации для лучшего понимания инцидента. Он рассказал про наличие конфликта у Юлии Шевцовой с бывшими подчиненными, которые не упустили возможности попытаться "воткнуть ей шпильку" из соображений личной мести. Также по словам Филимонова, дочь Шевцовой живёт и учится вдалеке от мамы, будучи предоставленной самой себе. Испытав кризис в отношениях с молодым человеком, девушка совершила ошибку и на эмоциях сняла видео в недопустимой форме.Губернатор отметил, что девушка сняла видео с извинениями, но он лично запретил публиковать его, чтобы Ксения не столкнулась с травлей. После этого Филимонов озвучил свое решение относительно инцидента.Отставка Шевцовой и поиск новой кандидатуры на пост мэра"Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области.Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства – тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет. Коллега сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития.На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО – такой вариант сейчас прорабатываю, подходящие кандидатуры в Вологодской области есть, в том числе из ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы "Время героев" – "Герои Русского Севера"", – написал Георгий Филимонов в соцсетях.Также он посоветовал Юлии Шевцовой больше уделить внимания дочери и вместе с ней записаться на курсы медицинских сестер, став волонтерами в военном госпитале в тылу."Есть такое интересное высказывание, которое слышал от мудрого и просветленного человека: "Православный – не тот, кто больше всех читает молитвы, чаще других ходит в храм, громче всех об этом рассказывает, а тот, у кого дети православные". Это лишь метафора, которая вне привязки к религии символично иллюстрирует суть того, что мы отвечаем за наших детей. Произошедшее – урок всем нам, родителям, а также повод присмотреться, правильно ли воспитываем своих детей, уделяем ли им достаточно внимания. Этот вывод должен сделать каждый из нас", – закончил свое обращение губернатор.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вологодская область, георгий филимонов, султан хамзаев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф, telegram