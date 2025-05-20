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Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 20.05.2025
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19:44 20.05.2025 (обновлено: 20:09 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/simion-2018123474.html
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 20.05.2025
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:44:00+03:00
2025-05-20T20:09:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
молдавия
никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
джордже симион
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам которого он занял второе место."Мы будем оспаривать в Конституционном суде Румынии выборы Никушора Дана по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре", — сказал он.При этом Симион признал, что шансы на успех небольшие. В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, у Симиона — 46,40. Он признал поражение.Незадолго до голосования лидер "Альянса за объединение румын" обвинил главу Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД республики отверг эти обвинения.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонила его заявку.
https://ria.ru/20250520/rumyniya-2018108558.html
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в мире, румыния, бухарест, молдавия, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион, эммануэль макрон, франция
В мире, Румыния, Бухарест, Молдавия, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион, Эммануэль Макрон, Франция
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии

Симион заявил о намерении оспорить в КС Румынии итоги выборов президента

© AP Photo / Andreea AlexandruДжордже Симион
Джордже Симион - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Джордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам которого он занял второе место.
"Мы будем оспаривать в Конституционном суде Румынии выборы Никушора Дана по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре", — сказал он.
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При этом Симион признал, что шансы на успех небольшие.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, у Симиона — 46,40. Он признал поражение.
Незадолго до голосования лидер "Альянса за объединение румын" обвинил главу Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД республики отверг эти обвинения.
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Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонила его заявку.
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В миреРумынияБухарестМолдавияНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025Джордже СимионЭммануэль МакронФранция
 
 
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