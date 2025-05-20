https://ria.ru/20250520/simion-2018123474.html
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 20.05.2025
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:44:00+03:00
2025-05-20T19:44:00+03:00
2025-05-20T20:09:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
молдавия
никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
джордже симион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705464_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f33a7e833b7d25a64656cdf21473d3b8.jpg
КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам которого он занял второе место."Мы будем оспаривать в Конституционном суде Румынии выборы Никушора Дана по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре", — сказал он.При этом Симион признал, что шансы на успех небольшие. В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, у Симиона — 46,40. Он признал поражение.Незадолго до голосования лидер "Альянса за объединение румын" обвинил главу Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД республики отверг эти обвинения.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонила его заявку.
https://ria.ru/20250520/rumyniya-2018108558.html
https://ria.ru/20250519/peskov-2017804416.html
https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017996094.html
румыния
бухарест
молдавия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705464_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_cad8b4e9f3ee8edf2042bb5d42547b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, молдавия, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион, эммануэль макрон, франция
В мире, Румыния, Бухарест, Молдавия, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион, Эммануэль Макрон, Франция
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии
Симион заявил о намерении оспорить в КС Румынии итоги выборов президента