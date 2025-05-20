https://ria.ru/20250520/simion-2018123474.html

Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии

Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 20.05.2025

Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии

Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:44:00+03:00

2025-05-20T19:44:00+03:00

2025-05-20T20:09:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион заявил о намерении оспорить результаты второго тура выборов президента Румынии, по итогам которого он занял второе место."Мы будем оспаривать в Конституционном суде Румынии выборы Никушора Дана по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре", — сказал он.При этом Симион признал, что шансы на успех небольшие. В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, у Симиона — 46,40. Он признал поражение.Незадолго до голосования лидер "Альянса за объединение румын" обвинил главу Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД республики отверг эти обвинения.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонила его заявку.

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2018108558.html

https://ria.ru/20250519/peskov-2017804416.html

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017996094.html

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