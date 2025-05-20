https://ria.ru/20250520/shpion-2018064619.html
В ЛНР задержали подозреваемого в кибершпионаже
В ЛНР задержали подозреваемого в кибершпионаже - РИА Новости, 20.05.2025
В ЛНР задержали подозреваемого в кибершпионаже
Силовики задержали жителя Луганска, который по заданию украинских спецслужб пытался получить доступ к информации на одном из объектов критической инфраструктуры РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:03:00+03:00
2025-05-20T15:03:00+03:00
2025-05-20T15:11:00+03:00
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Силовики задержали жителя Луганска, который по заданию украинских спецслужб пытался получить доступ к информации на одном из объектов критической инфраструктуры ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."Установлено, что житель города Луганска по заданию иностранной разведки совершил неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащейся на объекте критической информационной инфраструктуры ЛНР, что привело к тяжким последствиям. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве.Уточняется, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.Возбуждено уголовное дело о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру Российской Федерации.
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луганская народная республика, луганск
Луганская Народная Республика, Луганск
В ЛНР задержали подозреваемого в кибершпионаже
В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в кибершпионаже для украинских спецслужб