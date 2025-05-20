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Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье - РИА Новости, 20.05.2025
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13:14 20.05.2025 (обновлено: 13:47 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/shaurma-2018040754.html
Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье
Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье - РИА Новости, 20.05.2025
Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье
После отравления шаурмой в Подмосковье в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:14:00+03:00
2025-05-20T13:47:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
егорьевск
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. После отравления шаурмой в Подмосковье в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Согласно сообщению прокуратуры Московской области, уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек в заведении быстрого питания по адресу проспект Ленина в городе Егорьевске. "За медицинской помощью обратилось 17 человек, из них семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
егорьевск
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), егорьевск
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Егорьевск
Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье

В Подмосковье 4 детей и 2 взрослых находятся в стационаре после отравления

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗаведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой в Егорьевске Московской области
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой в Егорьевске Московской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой в Егорьевске Московской области
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. После отравления шаурмой в Подмосковье в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Согласно сообщению прокуратуры Московской области, уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек в заведении быстрого питания по адресу проспект Ленина в городе Егорьевске.
"За медицинской помощью обратилось 17 человек, из них семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
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