https://ria.ru/20250520/shaurma-2018040754.html

Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье

Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье - РИА Новости, 20.05.2025

Шесть человек находятся в стационаре после отравления шаурмой в Подмосковье

После отравления шаурмой в Подмосковье в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:14:00+03:00

2025-05-20T13:14:00+03:00

2025-05-20T13:47:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

егорьевск

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. После отравления шаурмой в Подмосковье в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Согласно сообщению прокуратуры Московской области, уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек в заведении быстрого питания по адресу проспект Ленина в городе Егорьевске. "За медицинской помощью обратилось 17 человек, из них семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек, в том числе четверо детей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250515/vrachi-2017047800.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), егорьевск