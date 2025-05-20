Figaro: "Братья-мусульмане"* создали обширную сеть в ЕС
Figaro: "Братья-мусульмане" создали сеть во Франции и ЕС для влияния на политику
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Исламистские организации, связанные с "Братьями –мусульманами"* (запрещенная в РФ террористическая организация), создали обширную сеть во Франции и ЕС, с помощью которой пытаются влиять на политику евроинститутов, следует из рассекреченного доклада французской разведки, выдержки из которого публикует издание Figaro.
"Теряя влияние в арабо-мусульманском мире, "Братья-мусульмане"* концентрируют свои действия в Европе… через структурированную сеть организаций, в частности, для лоббирования в общественных институтах", - говорится в докладе.
Среди них Совет европейских мусульман, Европейский совет по фетвам и исследованиям, Форум европейских мусульманских молодежных организаций, Европейские институты гуманитарных наук, Europe Trust, НКО "Islamic Relief Worldwide", Европейский совет имамов и другие. Все это является частью "стратегии проникновения в европейские институты", и зачастую институты ЕС являются источником финансирования этих мусульманских организаций, что свидетельствует об их успешном политическом влиянии, пишут авторы отчета.
При этом, как пишет газета, "Франция стала открытыми зияющими воротами" для процветания исламистской идеологии в Европе. Отмечается, что во Франции в общей сложности 139 мест мусульманского религиозного культа являются ответвлениями "Братьев-мусульман"*.
Еще 68 учреждений в 55 департаментах страны являются "близкими" к этой террористической организации. Организация "Мусульмане Франции", которая аффилирована с "Братьями-мусульманами"*, признает контроль над 53 религиозными учреждениями во Франции. Однако, согласно разведке, на самом деле их порядка 280, что представляет 10% от всех мусульманских учреждений в стране.
Сфера образования является приоритетом французского отделения "Братьев-мусульман"*, пишет СМИ.
"Крепкое ядро из религиозных школ, процветающие благотворительные организации и мощный резерв проповедников. С начала 2014 года по всей стране (исключая заморские территории и Париж) было зарегистрировано 815 школ по изучению Корана, в которых обучалось в общей сложности 66 050 несовершеннолетних учеников. Более трети из них являются частью фундаменталистского движения ислама, в том числе 114 человек связаны с движением "Братья-мусульмане"*, - следует из отчета.
Авторы доклада указывают, что министерство высшего образования Франции за последние два года зафиксировало рост числа оповещений, связанных с финансированием проектов, "противоречащих республиканским ценностям и относящихся к радикальному исламизму".
Накануне Figaro сообщила, что Франция в ближайшее время представит Еврокомиссии меры и возражения против субсидирования организаций, которые не разделяют ценности Евросоюза. Как пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с делом, этот шаг Парижа вызван "регулярными скандалами" из-за финансирования Евросоюзом исламистских организаций, который пользуются "наивностью" Еврокомиссии. Как напоминает издание, европейские субсидии предоставляются организациям, деятельность которых соответствует "ценностям ЕС".
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