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Figaro: "Братья-мусульмане"* создали обширную сеть в ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
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14:08 20.05.2025
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Figaro: "Братья-мусульмане"* создали обширную сеть в ЕС
Figaro: "Братья-мусульмане"* создали обширную сеть в ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
Figaro: "Братья-мусульмане"* создали обширную сеть в ЕС
Исламистские организации, связанные с "Братьями –мусульманами"* (запрещенная в РФ террористическая организация), создали обширную сеть во Франции и ЕС, с... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:08:00+03:00
2025-05-20T14:08:00+03:00
франция
европа
париж
братья-мусульмане
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Исламистские организации, связанные с "Братьями –мусульманами"* (запрещенная в РФ террористическая организация), создали обширную сеть во Франции и ЕС, с помощью которой пытаются влиять на политику евроинститутов, следует из рассекреченного доклада французской разведки, выдержки из которого публикует издание Figaro. "Теряя влияние в арабо-мусульманском мире, "Братья-мусульмане"* концентрируют свои действия в Европе… через структурированную сеть организаций, в частности, для лоббирования в общественных институтах", - говорится в докладе. Среди них Совет европейских мусульман, Европейский совет по фетвам и исследованиям, Форум европейских мусульманских молодежных организаций, Европейские институты гуманитарных наук, Europe Trust, НКО "Islamic Relief Worldwide", Европейский совет имамов и другие. Все это является частью "стратегии проникновения в европейские институты", и зачастую институты ЕС являются источником финансирования этих мусульманских организаций, что свидетельствует об их успешном политическом влиянии, пишут авторы отчета. По данным разведки, сети "Братьев-мусульман"* широко распространены в Бельгии, Австрии и Германии. При этом, как пишет газета, "Франция стала открытыми зияющими воротами" для процветания исламистской идеологии в Европе. Отмечается, что во Франции в общей сложности 139 мест мусульманского религиозного культа являются ответвлениями "Братьев-мусульман"*. Еще 68 учреждений в 55 департаментах страны являются "близкими" к этой террористической организации. Организация "Мусульмане Франции", которая аффилирована с "Братьями-мусульманами"*, признает контроль над 53 религиозными учреждениями во Франции. Однако, согласно разведке, на самом деле их порядка 280, что представляет 10% от всех мусульманских учреждений в стране. Сфера образования является приоритетом французского отделения "Братьев-мусульман"*, пишет СМИ. "Крепкое ядро из религиозных школ, процветающие благотворительные организации и мощный резерв проповедников. С начала 2014 года по всей стране (исключая заморские территории и Париж) было зарегистрировано 815 школ по изучению Корана, в которых обучалось в общей сложности 66 050 несовершеннолетних учеников. Более трети из них являются частью фундаменталистского движения ислама, в том числе 114 человек связаны с движением "Братья-мусульмане"*, - следует из отчета. Авторы доклада указывают, что министерство высшего образования Франции за последние два года зафиксировало рост числа оповещений, связанных с финансированием проектов, "противоречащих республиканским ценностям и относящихся к радикальному исламизму". Накануне Figaro сообщила, что Франция в ближайшее время представит Еврокомиссии меры и возражения против субсидирования организаций, которые не разделяют ценности Евросоюза. Как пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с делом, этот шаг Парижа вызван "регулярными скандалами" из-за финансирования Евросоюзом исламистских организаций, который пользуются "наивностью" Еврокомиссии. Как напоминает издание, европейские субсидии предоставляются организациям, деятельность которых соответствует "ценностям ЕС".* запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250505/evropa-2015043404.html
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франция, европа, париж, братья-мусульмане, евросоюз, европейский совет, в мире, россия
Франция, Европа, Париж, Братья-мусульмане, Евросоюз, Европейский совет, В мире, Россия
Figaro: "Братья-мусульмане"* создали обширную сеть в ЕС

Figaro: "Братья-мусульмане" создали сеть во Франции и ЕС для влияния на политику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Исламистские организации, связанные с "Братьями –мусульманами"* (запрещенная в РФ террористическая организация), создали обширную сеть во Франции и ЕС, с помощью которой пытаются влиять на политику евроинститутов, следует из рассекреченного доклада французской разведки, выдержки из которого публикует издание Figaro.
"Теряя влияние в арабо-мусульманском мире, "Братья-мусульмане"* концентрируют свои действия в Европе… через структурированную сеть организаций, в частности, для лоббирования в общественных институтах", - говорится в докладе.
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Среди них Совет европейских мусульман, Европейский совет по фетвам и исследованиям, Форум европейских мусульманских молодежных организаций, Европейские институты гуманитарных наук, Europe Trust, НКО "Islamic Relief Worldwide", Европейский совет имамов и другие. Все это является частью "стратегии проникновения в европейские институты", и зачастую институты ЕС являются источником финансирования этих мусульманских организаций, что свидетельствует об их успешном политическом влиянии, пишут авторы отчета.
По данным разведки, сети "Братьев-мусульман"* широко распространены в Бельгии, Австрии и Германии.
При этом, как пишет газета, "Франция стала открытыми зияющими воротами" для процветания исламистской идеологии в Европе. Отмечается, что во Франции в общей сложности 139 мест мусульманского религиозного культа являются ответвлениями "Братьев-мусульман"*.
Еще 68 учреждений в 55 департаментах страны являются "близкими" к этой террористической организации. Организация "Мусульмане Франции", которая аффилирована с "Братьями-мусульманами"*, признает контроль над 53 религиозными учреждениями во Франции. Однако, согласно разведке, на самом деле их порядка 280, что представляет 10% от всех мусульманских учреждений в стране.
Сфера образования является приоритетом французского отделения "Братьев-мусульман"*, пишет СМИ.
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"Крепкое ядро из религиозных школ, процветающие благотворительные организации и мощный резерв проповедников. С начала 2014 года по всей стране (исключая заморские территории и Париж) было зарегистрировано 815 школ по изучению Корана, в которых обучалось в общей сложности 66 050 несовершеннолетних учеников. Более трети из них являются частью фундаменталистского движения ислама, в том числе 114 человек связаны с движением "Братья-мусульмане"*, - следует из отчета.
Авторы доклада указывают, что министерство высшего образования Франции за последние два года зафиксировало рост числа оповещений, связанных с финансированием проектов, "противоречащих республиканским ценностям и относящихся к радикальному исламизму".
Накануне Figaro сообщила, что Франция в ближайшее время представит Еврокомиссии меры и возражения против субсидирования организаций, которые не разделяют ценности Евросоюза. Как пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с делом, этот шаг Парижа вызван "регулярными скандалами" из-за финансирования Евросоюзом исламистских организаций, который пользуются "наивностью" Еврокомиссии. Как напоминает издание, европейские субсидии предоставляются организациям, деятельность которых соответствует "ценностям ЕС".
* запрещенная в РФ террористическая организация
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