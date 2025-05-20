Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи
В Испании произошел масштабный сбой в работе связи и мобильного интернета
© Getty Images / Anadolu/Diego RadamesЛюди на вокзале Аточа в Мадриде во время отключения света
© Getty Images / Anadolu/Diego Radames
Люди на вокзале Аточа в Мадриде во время отключения света. Архивное фото
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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica, передает телеканал Antena 3.
Проблема затронула Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру. Как уточнил сам оператор, причиной ЧП стали работы по обновлению сети, во время которых произошел сбой.
"С первого момента был активирован комитет по управлению инцидентами, изолированы затронутые узлы и на места были направлены специалисты для оперативного вмешательства", — заявил телеканалу директор по операциям и ИТ компании Telefónica Серхио Санчеса.
Уточняется, что сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев.
Менее месяца назад — 28 апреля — на всей территории Испании произошло масштабное отключение электричества. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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