https://ria.ru/20250520/sboy-2018049262.html

Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи

Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи - РИА Новости, 20.05.2025

Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи

Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:55:00+03:00

2025-05-20T13:55:00+03:00

2025-05-20T15:19:00+03:00

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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica, передает телеканал Antena 3. Проблема затронула Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру. Как уточнил сам оператор, причиной ЧП стали работы по обновлению сети, во время которых произошел сбой."С первого момента был активирован комитет по управлению инцидентами, изолированы затронутые узлы и на места были направлены специалисты для оперативного вмешательства", — заявил телеканалу директор по операциям и ИТ компании Telefónica Серхио Санчеса.Уточняется, что сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев.Менее месяца назад — 28 апреля — на всей территории Испании произошло масштабное отключение электричества. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://ria.ru/20250503/ssha-2014797024.html

https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html

испания

страна басков

валенсия (область)

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в мире, технологии, испания, страна басков, валенсия (область)