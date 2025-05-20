Рейтинг@Mail.ru
Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 20.05.2025 (обновлено: 15:19 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/sboy-2018049262.html
Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи
Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи - РИА Новости, 20.05.2025
Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи
Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:55:00+03:00
2025-05-20T15:19:00+03:00
в мире
технологии
испания
страна басков
валенсия (область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018051875_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f40791321ceeb7c9873f08f8d6ac823.jpg
МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica, передает телеканал Antena 3. Проблема затронула Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру. Как уточнил сам оператор, причиной ЧП стали работы по обновлению сети, во время которых произошел сбой."С первого момента был активирован комитет по управлению инцидентами, изолированы затронутые узлы и на места были направлены специалисты для оперативного вмешательства", — заявил телеканалу директор по операциям и ИТ компании Telefónica Серхио Санчеса.Уточняется, что сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев.Менее месяца назад — 28 апреля — на всей территории Испании произошло масштабное отключение электричества. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
https://ria.ru/20250503/ssha-2014797024.html
https://ria.ru/20250501/ispaniya-2014359841.html
испания
страна басков
валенсия (область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018051875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47190df27fc870c3251a97c3e67214dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, испания, страна басков, валенсия (область)
В мире, Технологии, Испания, Страна Басков, Валенсия (область)
Часть Испании осталась без интернета и телефонной связи

В Испании произошел масштабный сбой в работе связи и мобильного интернета

© Getty Images / Anadolu/Diego RadamesЛюди на вокзале Аточа в Мадриде во время отключения света
Люди на вокзале Аточа в Мадриде во время отключения света - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Radames
Люди на вокзале Аточа в Мадриде во время отключения света. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica, передает телеканал Antena 3.
Проблема затронула Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру. Как уточнил сам оператор, причиной ЧП стали работы по обновлению сети, во время которых произошел сбой.
Даг Бургум - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута
3 мая, 17:59
"С первого момента был активирован комитет по управлению инцидентами, изолированы затронутые узлы и на места были направлены специалисты для оперативного вмешательства", — заявил телеканалу директор по операциям и ИТ компании Telefónica Серхио Санчеса.
Уточняется, что сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев.
Менее месяца назад — 28 апреля — на всей территории Испании произошло масштабное отключение электричества. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Блэкаут привел к прекращению всех железнодорожных перевозок и повлиял на работу общественного транспорта. В супермаркетах образовались очереди, некоторых людей пришлось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Как Испания организовала себе блэкаут
1 мая, 08:00
 
В миреТехнологииИспанияСтрана БасковВаленсия (область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала