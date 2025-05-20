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Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко - РИА Новости, 21.05.2025
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21:50 20.05.2025 (обновлено: 05:51 21.05.2025)
https://ria.ru/20250520/savchenko-2018135959.html
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко - РИА Новости, 21.05.2025
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко
В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко, соответствующий проект размещен в электронной базе нижней... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-20T21:50:00+03:00
2025-05-21T05:51:00+03:00
политика
олег савченко
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко, соответствующий проект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко Олега Владимировича, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.Савченко вступил в полномочия 19 сентября 2021 года и вошел в восьмой созыв Госдумы. Входит в комитет по финансовому рынку и является его зампредом.
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политика, олег савченко, госдума рф, россия
Политика, Олег Савченко, Госдума РФ, Россия
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

Депутат Госдумы Савченко намерен сложить полномочия

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкОлег Савченко
Олег Савченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Олег Савченко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко, соответствующий проект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко Олега Владимировича, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.
Савченко вступил в полномочия 19 сентября 2021 года и вошел в восьмой созыв Госдумы. Входит в комитет по финансовому рынку и является его зампредом.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина
19 мая, 17:59
 
ПолитикаОлег СавченкоГосдума РФРоссия
 
 
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