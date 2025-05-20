https://ria.ru/20250520/savchenko-2018135959.html

Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко - РИА Новости, 21.05.2025

Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко, соответствующий проект размещен в электронной базе нижней... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-20T21:50:00+03:00

2025-05-20T21:50:00+03:00

2025-05-21T05:51:00+03:00

политика

олег савченко

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104263/64/1042636410_0:9:2614:1479_1920x0_80_0_0_0a4e136516c339067b25e8ff8dd3cd46.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко, соответствующий проект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко Олега Владимировича, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.Савченко вступил в полномочия 19 сентября 2021 года и вошел в восьмой созыв Госдумы. Входит в комитет по финансовому рынку и является его зампредом.

https://ria.ru/20250519/strelyukhin-2017910046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, олег савченко, госдума рф, россия