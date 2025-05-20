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Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет санкций ЕС против России
Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 20.05.2025
Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет санкций ЕС против России
Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием введение 17-го пакета санкций ЕС против России. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:03:00+03:00
2025-05-20T23:03:00+03:00
2025-05-20T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала сумасшествием введение 17-го пакета санкций ЕС против России. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. "Удастся ли с 17-й попытки разрушить российскую экономику? В то время как США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, государства ЕС продолжают расширять свои саморазрушительные санкции. Насколько сумасшедшим можно быть?" - написала Вагенкнехт в социальной сети Х. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
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россия, сша, москва, сара вагенкнехт, дональд трамп, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, Сара Вагенкнехт, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Вагенкнехт назвала сумасшествием 17-й пакет санкций ЕС против России
Вагенкнехт назвала сумасшествием введение ЕС 17-го пакета санкций против России