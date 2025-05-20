https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018131218.html

У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт

У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2025

У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт

Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:48:00+03:00

2025-05-20T20:48:00+03:00

2025-05-20T20:48:00+03:00

россия

богдан безпалько

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

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россия, богдан безпалько, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии