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У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2025
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20:48 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018131218.html
У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт
У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2025
У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт
Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:48:00+03:00
2025-05-20T20:48:00+03:00
россия
богдан безпалько
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
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россия, богдан безпалько, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Богдан Безпалько, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
У ЕС нет ресурсов для реализации новых санкций, считает эксперт

Политолог Безпалько: у ЕС нет ресурсов для реализации 17-го пакета санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз не располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы воплотить в жизнь новый пакет санкций против России, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Семнадцатый пакет (санкций – ред.) включает в себя определенные меры, которые воплотить в жизнь будет очень сложно чисто технически… В данной ситуации сами же европейцы признали, что у них может не хватить ресурсов, чтобы задержать все танкеры, но усложнить нам и себе жизнь на Балтике они могут", - заявил Безпалько.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России
13 мая, 16:19
 
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