https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018105530.html

Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический"

Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический" - РИА Новости, 20.05.2025

Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал дикостью и средневековым варварством санкции Евросоюза в отношении государственного... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:50:00+03:00

2025-05-20T17:50:00+03:00

2025-05-20T17:50:00+03:00

культура

россия

херсонес

севастополь

михаил развожаев

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал дикостью и средневековым варварством санкции Евросоюза в отношении государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Также ЕС ввел санкции против директора музея-заповедника Елены Морозовой. При этом в пресс-службе музея РИА Новости сообщили, что введенные санкции не повлияют на его работу, так как "Херсонес Таврический" имеет сильную поддержку государства. "Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла", - написал Развожаев. По его мнению, несмотря на то, что ЕС аргументировал введение санкций "подрывом культурного наследия Украины", подлинная причина кроется в другом. "Какое может быть наследие у искусственного административного образования? Впрочем, понятно, почему санкции введены против нашего Херсонеса. Херсонес — это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт — ладана", - подчеркнул губернатор. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250206/krym-1997683636.html

https://sn.ria.ru/20250319/muzey-2005792702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонес, севастополь, михаил развожаев, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, музеи, реакция на санкции, республика крым