Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический"
Развожаев назвал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический" варварством
Херсонес Таврический. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал дикостью и средневековым варварством санкции Евросоюза в отношении государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Также ЕС ввел санкции против директора музея-заповедника Елены Морозовой. При этом в пресс-службе музея РИА Новости сообщили, что введенные санкции не повлияют на его работу, так как "Херсонес Таврический" имеет сильную поддержку государства.
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"Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла", - написал Развожаев.
По его мнению, несмотря на то, что ЕС аргументировал введение санкций "подрывом культурного наследия Украины", подлинная причина кроется в другом. "Какое может быть наследие у искусственного административного образования? Впрочем, понятно, почему санкции введены против нашего Херсонеса. Херсонес — это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт — ладана", - подчеркнул губернатор.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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