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Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический" - РИА Новости, 20.05.2025
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Культура
 
17:50 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018105530.html
Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический"
Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический" - РИА Новости, 20.05.2025
Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал дикостью и средневековым варварством санкции Евросоюза в отношении государственного... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:50:00+03:00
2025-05-20T17:50:00+03:00
культура
россия
херсонес
севастополь
михаил развожаев
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал дикостью и средневековым варварством санкции Евросоюза в отношении государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Также ЕС ввел санкции против директора музея-заповедника Елены Морозовой. При этом в пресс-службе музея РИА Новости сообщили, что введенные санкции не повлияют на его работу, так как "Херсонес Таврический" имеет сильную поддержку государства. "Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла", - написал Развожаев. По его мнению, несмотря на то, что ЕС аргументировал введение санкций "подрывом культурного наследия Украины", подлинная причина кроется в другом. "Какое может быть наследие у искусственного административного образования? Впрочем, понятно, почему санкции введены против нашего Херсонеса. Херсонес — это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт — ладана", - подчеркнул губернатор. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250206/krym-1997683636.html
https://sn.ria.ru/20250319/muzey-2005792702.html
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россия, херсонес, севастополь, михаил развожаев, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, музеи, реакция на санкции, республика крым
Культура, Россия, Херсонес, Севастополь, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Музеи, Реакция на санкции, Республика Крым
Развожаев прокомментировал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический"

Развожаев назвал санкции ЕС против музея "Херсонес Таврический" варварством

© РИА Новости / Владимир АстапковичХерсонес Таврический
Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Херсонес Таврический. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал дикостью и средневековым варварством санкции Евросоюза в отношении государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Евросоюз внес в 17-й пакет санкций против России Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Также ЕС ввел санкции против директора музея-заповедника Елены Морозовой. При этом в пресс-службе музея РИА Новости сообщили, что введенные санкции не повлияют на его работу, так как "Херсонес Таврический" имеет сильную поддержку государства.
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"Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла", - написал Развожаев.
По его мнению, несмотря на то, что ЕС аргументировал введение санкций "подрывом культурного наследия Украины", подлинная причина кроется в другом. "Какое может быть наследие у искусственного административного образования? Впрочем, понятно, почему санкции введены против нашего Херсонеса. Херсонес — это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт — ладана", - подчеркнул губернатор.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Видеомост Москва — Санкт-Петербург — Севастополь на тему: Музеи в публичном информационном пространстве: итоги 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 09:00
 
КультураРоссияХерсонесСевастопольМихаил РазвожаевВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМузеиРеакция на санкцииРеспублика Крым
 
 
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