https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018095726.html

Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера

Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера - РИА Новости, 20.05.2025

Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале иронично прокомментировала внесение... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:19:00+03:00

2025-05-20T17:19:00+03:00

2025-05-20T17:23:00+03:00

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евросоюз

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале иронично прокомментировала внесение ведущего RT DE Томаса Репера в 17-й пакет санкций ЕС: "первый немец в пакете с пакетами". Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. "В 17-й пакет санкций ЕС внесли гражданина Германии - ведущего RT DE Томаса Репера. Первый немец в пакете с пакетами", - написала Симоньян. Симоньян ранее заявляла, что после введения санкций и ограничений со стороны западных стран аудитория телеканала RT значительно увеличилась. Она также называла успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Симоньян ранее подчеркивала, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает, при этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250512/simonyan-2016575714.html

https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, германия, маргарита симоньян, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции