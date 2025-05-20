https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018095726.html
Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера
Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера - РИА Новости, 20.05.2025
Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале иронично прокомментировала внесение... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:19:00+03:00
2025-05-20T17:19:00+03:00
2025-05-20T17:23:00+03:00
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санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале иронично прокомментировала внесение ведущего RT DE Томаса Репера в 17-й пакет санкций ЕС: "первый немец в пакете с пакетами". Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, который включил 17 физических лиц и 58 компаний. "В 17-й пакет санкций ЕС внесли гражданина Германии - ведущего RT DE Томаса Репера. Первый немец в пакете с пакетами", - написала Симоньян. Симоньян ранее заявляла, что после введения санкций и ограничений со стороны западных стран аудитория телеканала RT значительно увеличилась. Она также называла успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Симоньян ранее подчеркивала, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает, при этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250512/simonyan-2016575714.html
https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, германия, маргарита симоньян, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, США, Германия, Маргарита Симоньян, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Симоньян прокомментировала санкции против ведущего RT DE Репера
Симоньян назвала ведущего RT DE Репера немцем в пакете с пакетами из-за санкций