https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018080889.html

ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций

ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций - РИА Новости, 20.05.2025

ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций

Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:28:00+03:00

2025-05-20T16:28:00+03:00

2025-05-20T16:28:00+03:00

евросоюз

россия

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за химоружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Там указывается, что войска якобы "участвуют в применении химического оружия".

https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html

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евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии