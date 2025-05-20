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ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций - РИА Новости, 20.05.2025
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16:28 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018080889.html
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций - РИА Новости, 20.05.2025
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций
Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:28:00+03:00
2025-05-20T16:28:00+03:00
евросоюз
россия
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за химоружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Там указывается, что войска якобы "участвуют в применении химического оружия".
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евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций

ЕС включил войска радиационной защиты Минобороны России в новый пакет санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за химоружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Там указывается, что войска якобы "участвуют в применении химического оружия".
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