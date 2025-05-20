https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018080889.html
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций - РИА Новости, 20.05.2025
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций
Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:28:00+03:00
2025-05-20T16:28:00+03:00
2025-05-20T16:28:00+03:00
евросоюз
россия
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны Российской Федерации включены в новые санкции ЕС против России в рамках режима "за химоружие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Там указывается, что войска якобы "участвуют в применении химического оружия".
https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций
ЕС включил войска радиационной защиты Минобороны России в новый пакет санкций