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Посол России рассказал о расколе между США и Европой - РИА Новости, 20.05.2025
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14:48 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018060596.html
Посол России рассказал о расколе между США и Европой
Посол России рассказал о расколе между США и Европой - РИА Новости, 20.05.2025
Посол России рассказал о расколе между США и Европой
Ввод новых антироссийских санкций со стороны ЕС и Великобритании на следующие сутки после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:48:00+03:00
2025-05-20T14:48:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ввод новых антироссийских санкций со стороны ЕС и Великобритании на следующие сутки после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о расколе между США и либеральными странами Европы, рассказал РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. "Это свидетельство углубляющегося раскола внутри западного сообщества: между США и другими консервативными правительствами, в том числе европейских стран, и теми странами западного альянса, где правят либерально-глобалистские элиты", - полагает собеседник агентства. По мнению Крамаренко, между введением новых европейских санкций и недавним разговором лидеров России и США есть прямая связь. При этом он отметил, что сейчас у Москвы и Вашингтона больше общего, чем у США с Европой в силу отстаивания сходных традиционных ценностей. "Для (европейских – ред.) элит главное идеология. Мы имеем дело с очень идеологизированными политическими деятелями, которые воспитывались в определенной идеологической системе координат после окончания Холодной войны в эйфории однополярного момента, когда западному доминированию в мире никто не мог бросить вызов. Вот они хотят этот порядок сохранить. Трамп, он не хочет, чтобы его страна стала расходным материалом в либерально-глобалистском проекте, поэтому они в этом идейно разошлись", - добавил он. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018057415.html
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в мире, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Посол России рассказал о расколе между США и Европой

Крамаренко назвал санкции против РФ свидетельством раскола между Европой и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ввод новых антироссийских санкций со стороны ЕС и Великобритании на следующие сутки после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о расколе между США и либеральными странами Европы, рассказал РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
Вчера, 14:32
"Это свидетельство углубляющегося раскола внутри западного сообщества: между США и другими консервативными правительствами, в том числе европейских стран, и теми странами западного альянса, где правят либерально-глобалистские элиты", - полагает собеседник агентства.
По мнению Крамаренко, между введением новых европейских санкций и недавним разговором лидеров России и США есть прямая связь. При этом он отметил, что сейчас у Москвы и Вашингтона больше общего, чем у США с Европой в силу отстаивания сходных традиционных ценностей.
"Для (европейских – ред.) элит главное идеология. Мы имеем дело с очень идеологизированными политическими деятелями, которые воспитывались в определенной идеологической системе координат после окончания Холодной войны в эйфории однополярного момента, когда западному доминированию в мире никто не мог бросить вызов. Вот они хотят этот порядок сохранить. Трамп, он не хочет, чтобы его страна стала расходным материалом в либерально-глобалистском проекте, поэтому они в этом идейно разошлись", - добавил он.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Axios: Трамп выступил против санкций в отношении России
Вчера, 12:59
 
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