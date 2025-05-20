https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018060596.html

Посол России рассказал о расколе между США и Европой

Посол России рассказал о расколе между США и Европой - РИА Новости, 20.05.2025

Посол России рассказал о расколе между США и Европой

Ввод новых антироссийских санкций со стороны ЕС и Великобритании на следующие сутки после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:48:00+03:00

2025-05-20T14:48:00+03:00

2025-05-20T14:48:00+03:00

в мире

россия

сша

великобритания

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ввод новых антироссийских санкций со стороны ЕС и Великобритании на следующие сутки после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о расколе между США и либеральными странами Европы, рассказал РИА Новости бывший советник-посланник посольства России в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 20 физических и 62 юридических лица. Одновременно с этим Евросоюз утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. "Это свидетельство углубляющегося раскола внутри западного сообщества: между США и другими консервативными правительствами, в том числе европейских стран, и теми странами западного альянса, где правят либерально-глобалистские элиты", - полагает собеседник агентства. По мнению Крамаренко, между введением новых европейских санкций и недавним разговором лидеров России и США есть прямая связь. При этом он отметил, что сейчас у Москвы и Вашингтона больше общего, чем у США с Европой в силу отстаивания сходных традиционных ценностей. "Для (европейских – ред.) элит главное идеология. Мы имеем дело с очень идеологизированными политическими деятелями, которые воспитывались в определенной идеологической системе координат после окончания Холодной войны в эйфории однополярного момента, когда западному доминированию в мире никто не мог бросить вызов. Вот они хотят этот порядок сохранить. Трамп, он не хочет, чтобы его страна стала расходным материалом в либерально-глобалистском проекте, поэтому они в этом идейно разошлись", - добавил он. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250520/zakharova-2018057415.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html

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в мире, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии