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ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.05.2025
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12:38 20.05.2025 (обновлено: 14:29 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018031299.html
ЕС утвердил новый пакет санкций против России
ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.05.2025
ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:38:00+03:00
2025-05-20T14:29:00+03:00
россия
евросоюз
кайя каллас
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас."ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", — говорится в документе.По словам Каллас, в пакет вошли также ограничения в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы"."Мы разрабатываем новые санкции против России", — добавила глава евродипломатии.Семнадцатый пакет включает 17 физических лиц и 58 компаний, уточняется в Официальном журнале ЕС. Под санкции, в частности, попали:После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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россия, евросоюз, кайя каллас, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Кайя Каллас, Санкции в отношении России, В мире
ЕС утвердил новый пакет санкций против России

ЕС окончательно утвердил 17-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
"ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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По словам Каллас, в пакет вошли также ограничения в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы".
"Мы разрабатываем новые санкции против России", — добавила глава евродипломатии.
Семнадцатый пакет включает 17 физических лиц и 58 компаний, уточняется в Официальном журнале ЕС. Под санкции, в частности, попали:
  • гендиректор КамАЗа Сергей Когогин;
  • "Сургутнефтегаз";
  • производитель стрелкового оружия Lobaev Arms и его руководители Николай и Елена Лобаевы;
  • Московская оружейная компания;
  • компания "Молот-Оружие";
  • страховое акционерное общество ВСК;
  • судоходная компания "Волжское пароходство";
  • золотодобывающая компания "Атлас Майнинг";
  • Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
  • Войска радиационной, химической и биологической защиты;
  • компании — владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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