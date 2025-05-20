ЕС утвердил новый пакет санкций против России
ЕС окончательно утвердил 17-й пакет санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
По словам Каллас, в пакет вошли также ограничения в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы".
"Мы разрабатываем новые санкции против России", — добавила глава евродипломатии.
Семнадцатый пакет включает 17 физических лиц и 58 компаний, уточняется в Официальном журнале ЕС. Под санкции, в частности, попали:
- гендиректор КамАЗа Сергей Когогин;
- "Сургутнефтегаз";
- производитель стрелкового оружия Lobaev Arms и его руководители Николай и Елена Лобаевы;
- Московская оружейная компания;
- компания "Молот-Оружие";
- страховое акционерное общество ВСК;
- судоходная компания "Волжское пароходство";
- золотодобывающая компания "Атлас Майнинг";
- Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
- Войска радиационной, химической и биологической защиты;
- компании — владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.