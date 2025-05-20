https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018031299.html

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.05.2025

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:38:00+03:00

2025-05-20T12:38:00+03:00

2025-05-20T14:29:00+03:00

россия

евросоюз

кайя каллас

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас."ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который включит почти 200 судов "теневого флота", — говорится в документе.По словам Каллас, в пакет вошли также ограничения в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы"."Мы разрабатываем новые санкции против России", — добавила глава евродипломатии.Семнадцатый пакет включает 17 физических лиц и 58 компаний, уточняется в Официальном журнале ЕС. Под санкции, в частности, попали:После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, кайя каллас, санкции в отношении россии, в мире