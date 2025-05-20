https://ria.ru/20250520/samozanyatye-2018108926.html

Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3%

Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3% - РИА Новости, 20.05.2025

Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3%

Количество самозанятых граждан в Татарстане в январе-апреле текущего года выросло на 8,3% - почти до 387 тысяч человек, сообщает министерство экономики... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:07:00+03:00

2025-05-20T18:07:00+03:00

2025-05-20T18:07:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

самозанятые

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Количество самозанятых граждан в Татарстане в январе-апреле текущего года выросло на 8,3% - почти до 387 тысяч человек, сообщает министерство экономики республики. "В Татарстане выросло количество самозанятых - в январе-апреле текущего года число граждан, использующих налог на профессиональный доход, в республике выросло на 8,3% и составило 386,96 тысячи человек", - говорится в сообщении. С момента введения особого налогового режима самозанятые жители Татарстана заработали около 230 миллиардов рублей, а общая сумма уплаченных налогов составила 8,3 миллиарда рублей. Наиболее распространенными видами деятельности среди самозанятых являются ремонт и строительство. Также востребованы транспортные и информационные услуги, маркетинг, грузоперевозки, изготовление продукции собственного производства, сдача квартир в аренду, IT-сфера и другие направления. Для продвижения продукции самозанятых республики, которая отражает региональную идентичность, правительство Татарстана ежегодно проводит ярмарки под брендом "Я и есть Татарстан". Такой формат помогает самозанятым рассказать о себе и своем деле, найти новых клиентов и единомышленников. Участие для них бесплатное благодаря реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках празднования Дня российского предпринимательства с 23 по 25 мая на бесплатных оборудованных торговых местах самозанятые со всей республики предложат гостям ярмарки свои продукцию и услуги. Организатором мероприятия выступает центр "Мой бизнес" при поддержке министерства экономики Татарстана в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250520/tatarstan-2017984940.html

https://ria.ru/20250516/tatarstan-2017381816.html

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), самозанятые