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Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3% - РИА Новости, 20.05.2025
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Республика Татарстан
 
18:07 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/samozanyatye-2018108926.html
Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3%
Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3% - РИА Новости, 20.05.2025
Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3%
Количество самозанятых граждан в Татарстане в январе-апреле текущего года выросло на 8,3% - почти до 387 тысяч человек, сообщает министерство экономики... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:07:00+03:00
2025-05-20T18:07:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
самозанятые
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Количество самозанятых граждан в Татарстане в январе-апреле текущего года выросло на 8,3% - почти до 387 тысяч человек, сообщает министерство экономики республики. "В Татарстане выросло количество самозанятых - в январе-апреле текущего года число граждан, использующих налог на профессиональный доход, в республике выросло на 8,3% и составило 386,96 тысячи человек", - говорится в сообщении. С момента введения особого налогового режима самозанятые жители Татарстана заработали около 230 миллиардов рублей, а общая сумма уплаченных налогов составила 8,3 миллиарда рублей. Наиболее распространенными видами деятельности среди самозанятых являются ремонт и строительство. Также востребованы транспортные и информационные услуги, маркетинг, грузоперевозки, изготовление продукции собственного производства, сдача квартир в аренду, IT-сфера и другие направления. Для продвижения продукции самозанятых республики, которая отражает региональную идентичность, правительство Татарстана ежегодно проводит ярмарки под брендом "Я и есть Татарстан". Такой формат помогает самозанятым рассказать о себе и своем деле, найти новых клиентов и единомышленников. Участие для них бесплатное благодаря реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках празднования Дня российского предпринимательства с 23 по 25 мая на бесплатных оборудованных торговых местах самозанятые со всей республики предложат гостям ярмарки свои продукцию и услуги. Организатором мероприятия выступает центр "Мой бизнес" при поддержке министерства экономики Татарстана в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250520/tatarstan-2017984940.html
https://ria.ru/20250516/tatarstan-2017381816.html
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республика татарстан (татарстан), самозанятые
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), самозанятые
Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло на 8,3%

Число самозанятых в Татарстане за январь-апрель выросло почти до 387 тыс человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Количество самозанятых граждан в Татарстане в январе-апреле текущего года выросло на 8,3% - почти до 387 тысяч человек, сообщает министерство экономики республики.
"В Татарстане выросло количество самозанятых - в январе-апреле текущего года число граждан, использующих налог на профессиональный доход, в республике выросло на 8,3% и составило 386,96 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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С момента введения особого налогового режима самозанятые жители Татарстана заработали около 230 миллиардов рублей, а общая сумма уплаченных налогов составила 8,3 миллиарда рублей.
Наиболее распространенными видами деятельности среди самозанятых являются ремонт и строительство. Также востребованы транспортные и информационные услуги, маркетинг, грузоперевозки, изготовление продукции собственного производства, сдача квартир в аренду, IT-сфера и другие направления.
Для продвижения продукции самозанятых республики, которая отражает региональную идентичность, правительство Татарстана ежегодно проводит ярмарки под брендом "Я и есть Татарстан". Такой формат помогает самозанятым рассказать о себе и своем деле, найти новых клиентов и единомышленников. Участие для них бесплатное благодаря реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В рамках празднования Дня российского предпринимательства с 23 по 25 мая на бесплатных оборудованных торговых местах самозанятые со всей республики предложат гостям ярмарки свои продукцию и услуги. Организатором мероприятия выступает центр "Мой бизнес" при поддержке министерства экономики Татарстана в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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