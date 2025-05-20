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На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт - РИА Новости, 20.05.2025
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04:56 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sahalin-2017975524.html
На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт
На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт - РИА Новости, 20.05.2025
На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт
Аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:56:00+03:00
2025-05-20T04:56:00+03:00
технологии
россия
дальний восток
сахалинская область
валерий лимаренко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, сообщает правительство региона. "Впервые Росавиация утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта. Им стал аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе", - говорится в сообщении. О знаковом для области событии объявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. Таким образом, регион открывает новую страницу в развитии беспилотной авиации, что знаменует переход от точечных проектов к созданию полноценной инфраструктуры для регулярных и безопасных полетов беспилотников, создавая основу для интеграции дронов в существующую транспортную систему страны. "Сегодня наш регион – единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве. А в первом в России дронопорте "Пушистый" созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем", - цитирует пресс-служба главу региона. По информации властей, присвоение "Пушистому" нового статуса стало результатом планомерной работы областного и федерального правительства, а также группы компаний "Аврора", в том числе "Аврора – беспилотные авиасистемы". Работу по подготовке и легализации аэронавигационной информации дронопорта выполнил Центр аэронавигационного обеспечения полетов, который имеет многолетний опыт по комплексному обеспечению полетов воздушных судов на Дальнем Востоке. Гендиректор компании "Аврора – БАС" Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта "Пушистый" позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий. Успешный опыт Сахалинской области может стать примером для других регионов России, заинтересованных в развитии беспилотной авиации. По решению федеральных министерств транспорта, промышленности и торговли и по развитию Дальнего Востока и Арктики на Сахалине будут проводить ежегодные сборы по апробации передовых решений в сфере беспилотных технологий. С 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый". В нем примут участие представители десятков регионов России и стран БРИКС.
https://ria.ru/20240819/sakhalin-1966974484.html
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россия
дальний восток
сахалинская область
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технологии, россия, дальний восток, сахалинская область, валерий лимаренко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Технологии, Россия, Дальний Восток, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
На Сахалине появился первый в России официальный дронопорт

Аэродром Пушистый на Сахалине стал первым в России официальным дронопортом

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – РИА Новости. Аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе Сахалина получил статус первого в России официального дронопорта, сообщает правительство региона.
"Впервые Росавиация утвердила аэронавигационный паспорт посадочной площадки, предназначенной для эксплуатации только беспилотными воздушными судами, иными словами – дронопорта. Им стал аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе", - говорится в сообщении.
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Минобороны будет применять разработки Сахалина в беспилотной авиации
19 августа 2024, 07:57
О знаковом для области событии объявил губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. Таким образом, регион открывает новую страницу в развитии беспилотной авиации, что знаменует переход от точечных проектов к созданию полноценной инфраструктуры для регулярных и безопасных полетов беспилотников, создавая основу для интеграции дронов в существующую транспортную систему страны.
"Сегодня наш регион – единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве. А в первом в России дронопорте "Пушистый" созданы все условия для эксплуатации дронов различных типов и апробации передовых решений в области беспилотных систем", - цитирует пресс-служба главу региона.
По информации властей, присвоение "Пушистому" нового статуса стало результатом планомерной работы областного и федерального правительства, а также группы компаний "Аврора", в том числе "Аврора – беспилотные авиасистемы". Работу по подготовке и легализации аэронавигационной информации дронопорта выполнил Центр аэронавигационного обеспечения полетов, который имеет многолетний опыт по комплексному обеспечению полетов воздушных судов на Дальнем Востоке.
Гендиректор компании "Аврора – БАС" Дмитрий Третьяков подчеркнул, что создание дронопорта "Пушистый" позволит специалистам расширить спектр услуг, повысить их географический охват и способствовать развитию островной экономики за счет оптимизации логистики, мониторинга территорий и решения других задач с помощью беспилотных технологий.
Успешный опыт Сахалинской области может стать примером для других регионов России, заинтересованных в развитии беспилотной авиации. По решению федеральных министерств транспорта, промышленности и торговли и по развитию Дальнего Востока и Арктики на Сахалине будут проводить ежегодные сборы по апробации передовых решений в сфере беспилотных технологий. С 6 по 8 сентября в регионе состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" на базе дронопорта "Пушистый". В нем примут участие представители десятков регионов России и стран БРИКС.
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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ТехнологииРоссияДальний ВостокСахалинская областьВалерий ЛимаренкоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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