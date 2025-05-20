https://ria.ru/20250520/rusagro-2018105800.html
Против основателя "Русагро" возбудили дело о взятке
Против основателя "Русагро" возбудили дело о взятке - РИА Новости, 20.05.2025
Против основателя "Русагро" возбудили дело о взятке
В отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, заявила следователь в Мещанском суде Москвы,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:50:00+03:00
2025-05-20T17:50:00+03:00
2025-05-20T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, заявила следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ему ареста. "В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ, это дача взятки в особо крупном размере", - сказала следователь в суде. Защита возражала о приобщении документа о возбуждении нового уголовного дела, так как им не были представлены материалы. Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя о продлении ареста Мошковичу и бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Оба были арестованы в конце марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Никто из фигурантов не признал вину.
https://ria.ru/20250430/netreba-2014412347.html
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происшествия, москва, россия, вадим мошкович, русагро
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Русагро
Против основателя "Русагро" возбудили дело о взятке
В отношении Мошковича возбудили дело о даче взятки в особо крупном размере