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Жители Румынии начали уничтожать паспорта после выборов в стране

Жители Румынии начали уничтожать паспорта после выборов в стране - РИА Новости, 20.05.2025

Жители Румынии начали уничтожать паспорта после выборов в стране

Часть граждан Румынии, недовольная победой проевропейского политика Никушора Дана на выборах президента, стала уничтожать паспорта и пригрозила сменить... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:50:00+03:00

2025-05-20T09:50:00+03:00

2025-05-20T13:24:00+03:00

никушор дан

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сша

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Часть граждан Румынии, недовольная победой проевропейского политика Никушора Дана на выборах президента, стала уничтожать паспорта и пригрозила сменить гражданство, сообщил телеканал RT, публикуя кадры из соцсетей."Разрезают паспорта, призывают к революции и просят политубежище в России и других странах — реакция граждан Румынии на результаты выборов президента", — говорится в публикации.В местных соцсетях появились сообщения, что "многие румыны встанут на путь изгнания" и "откажутся от всего румынского". Некоторые посетовали, что "не смогли спасти страну". Ситуацию прокомментировал лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, занявший второе место на выборах."Я видел тревожные кадры, на которых вы плачете и режете свои паспорта. Нет, нам не нужно резать наши паспорта, но мы должны бороться за Румынию всем сердцем", — обратился он к сторонникам в соцсети Facebook*.Политик призвал людей вместо этого вступать в оппозиционные партии, чтобы добиться перемен в стране.Итоги голосованияВ воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, Дан набрал 53,60 процента, у Симиона — 46,40 процента. Он признал поражение.Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.Что известно о мэре БухарестаДан выступает за более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также стратегическое партнерство с США. Он считает необходимым увеличить расходы страны на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП. Кроме того, политик заявлял о планах создать "оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)", модернизировать разведывательную инфраструктуру за счет использования искусственного интеллекта, наладить партнерские отношения с экспертами частного сектора в области кибербезопасности и интегрироваться в европейскую разведывательную систему.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Режут паспорта: реакция румын на результаты выборов Режут паспорта: реакция румын на результаты выборов 2025-05-20T09:50 true PT0M35S

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