https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017960241.html
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая - РИА Новости, 20.05.2025
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая
Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:08:00+03:00
2025-05-20T00:08:00+03:00
2025-05-20T00:08:00+03:00
в мире
румыния
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017799680_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_696f2d50d53c503e13458b90cf50076e.jpg
КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала B1. "Присягу я принесу в следующий понедельник (26 мая) после того, как Конституционный суд утвердит мое избрание", — заявил Дан. После вступления в должность новый президент должен будет решать ряд неотложных задач, среди которых он сам выделил три приоритета: формирование нового правительства, решение проблемы бюджетного дефицита и вопросы безопасности в контексте региональной ситуации. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
https://ria.ru/20250519/politolog-2017801086.html
https://ria.ru/20250519/vybory-2017886021.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017799680_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8f7348c7f3d9d16f44928129aaabf04f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая
Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил о планах принести присягу 26 мая