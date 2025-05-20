https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017960241.html

Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая

Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая - РИА Новости, 20.05.2025

Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая

Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:08:00+03:00

2025-05-20T00:08:00+03:00

2025-05-20T00:08:00+03:00

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президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала B1. "Присягу я принесу в следующий понедельник (26 мая) после того, как Конституционный суд утвердит мое избрание", — заявил Дан. После вступления в должность новый президент должен будет решать ряд неотложных задач, среди которых он сам выделил три приоритета: формирование нового правительства, решение проблемы бюджетного дефицита и вопросы безопасности в контексте региональной ситуации. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.

https://ria.ru/20250519/politolog-2017801086.html

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Дарья Буймова

в мире, румыния, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025