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Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая - РИА Новости, 20.05.2025
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Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая - РИА Новости, 20.05.2025
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая
Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:08:00+03:00
2025-05-20T00:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала B1. "Присягу я принесу в следующий понедельник (26 мая) после того, как Конституционный суд утвердит мое избрание", — заявил Дан. После вступления в должность новый президент должен будет решать ряд неотложных задач, среди которых он сам выделил три приоритета: формирование нового правительства, решение проблемы бюджетного дефицита и вопросы безопасности в контексте региональной ситуации. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
https://ria.ru/20250519/politolog-2017801086.html
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в мире, румыния, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Избранный президент Румынии намерен принести присягу 26 мая

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил о планах принести присягу 26 мая

© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу в следующий понедельник после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала B1.
"Присягу я принесу в следующий понедельник (26 мая) после того, как Конституционный суд утвердит мое избрание", — заявил Дан.
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В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение.
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В миреРумынияНикушор ДанПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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