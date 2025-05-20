https://ria.ru/20250520/rumynija-2018039446.html

Врио главы Румынии подписал закон, позволяющий сбивать БПЛА в стране

Врио главы Румынии подписал закон, позволяющий сбивать БПЛА в стране - РИА Новости, 20.05.2025

Врио главы Румынии подписал закон, позволяющий сбивать БПЛА в стране

Врио президента Румынии Илие Боложан подписал законопроект, который расширяет и регулирует меры по контролю за беспилотными летательными аппаратами в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:10:00+03:00

2025-05-20T13:10:00+03:00

2025-05-20T13:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Врио президента Румынии Илие Боложан подписал законопроект, который расширяет и регулирует меры по контролю за беспилотными летательными аппаратами в национальном воздушном пространстве вплоть до их уничтожения в случае угрозы, сообщает пресс-служба администрации президента. Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников. Парламент страны в феврале также поддержал эту инициативу. "Временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан подписал указ о промульгации закона о контроле за использованием национального воздушного пространства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента. Согласно законопроекту, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения Минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям Минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта. В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017996094.html

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в мире, технологии, румыния