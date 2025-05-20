https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html

Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля

Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля - РИА Новости, 20.05.2025

Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля

Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:15:00+03:00

2025-05-20T03:15:00+03:00

2025-05-20T03:15:00+03:00

экономика

александр шнейдерман

альфа-форекс

федеральная служба государственной статистики (росстат)

рубль

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, с начала недели рубль торгуется в формате умеренного укрепления.Его поддерживают высокая ключевая ставка и низкий спрос на валюту среди импортеров. Свежие данные Росстата фиксируют некоторое замедление инфляции и рост торгового баланса, что тоже отражает сильные позиции рубля.“Однако нацвалюта весьма восприимчива к геополитическим новостям — любая неделя может стать для нее поворотной, спутав все карты”, — заключил Шнейдерман.

https://ria.ru/20250519/rubl-2017739098.html

https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html

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экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, федеральная служба государственной статистики (росстат), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть