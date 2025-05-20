https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля
Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:15:00+03:00
2025-05-20T03:15:00+03:00
2025-05-20T03:15:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, с начала недели рубль торгуется в формате умеренного укрепления.Его поддерживают высокая ключевая ставка и низкий спрос на валюту среди импортеров. Свежие данные Росстата фиксируют некоторое замедление инфляции и рост торгового баланса, что тоже отражает сильные позиции рубля.“Однако нацвалюта весьма восприимчива к геополитическим новостям — любая неделя может стать для нее поворотной, спутав все карты”, — заключил Шнейдерман.
https://ria.ru/20250519/rubl-2017739098.html
https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, федеральная служба государственной статистики (росстат), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля
"Альфа-Форекс": сейчас складываются фундаментальные факторы для сильного рубля