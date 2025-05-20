Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля
Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:15:00+03:00
2025-05-20T03:15:00+03:00
экономика
александр шнейдерман
альфа-форекс
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, с начала недели рубль торгуется в формате умеренного укрепления.Его поддерживают высокая ключевая ставка и низкий спрос на валюту среди импортеров. Свежие данные Росстата фиксируют некоторое замедление инфляции и рост торгового баланса, что тоже отражает сильные позиции рубля.“Однако нацвалюта весьма восприимчива к геополитическим новостям — любая неделя может стать для нее поворотной, спутав все карты”, — заключил Шнейдерман.
https://ria.ru/20250519/rubl-2017739098.html
https://ria.ru/20250515/rubl-2017012435.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шнейдерман, альфа-форекс, федеральная служба государственной статистики (росстат), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил, какая неделя может стать поворотной для рубля

"Альфа-Форекс": сейчас складываются фундаментальные факторы для сильного рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Фундаментальные факторы складываются сейчас в пользу сильного рубля, но с точки зрения геополитики любая неделя может оказаться для него поворотной, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
По его словам, с начала недели рубль торгуется в формате умеренного укрепления.
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Эксперт назвал неизбежный сценарий для рубля на лето
Вчера, 02:15
Его поддерживают высокая ключевая ставка и низкий спрос на валюту среди импортеров. Свежие данные Росстата фиксируют некоторое замедление инфляции и рост торгового баланса, что тоже отражает сильные позиции рубля.
“Однако нацвалюта весьма восприимчива к геополитическим новостям — любая неделя может стать для нее поворотной, спутав все карты”, — заключил Шнейдерман.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Финансист назвал самый серьезный риск для сильного рубля
15 мая, 03:18
 
ЭкономикаАлександр ШнейдерманАльфа-ФорексФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РубльДолларСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала