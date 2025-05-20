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Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня
Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня - РИА Новости, 20.05.2025
Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня
США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил во вторник американский... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:55:00+03:00
2025-05-20T22:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио."Основываясь на вчерашнем телефонном разговоре президентов и моем разговоре на выходных с господином (Сергеем - ред.) Лавровым, в определенный момент, довольно скоро, возможно, в течение дней, надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
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сша, россия, украина, в мире, марко рубио
США, Россия, Украина, В мире, Марко Рубио
Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня
Рубио надеется, что РФ представит список условий прекращения огня на этой неделе