https://ria.ru/20250520/rubio-2018140070.html

Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня

Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня - РИА Новости, 20.05.2025

Рубио понадеялся, что Россия вскоре предложит условия прекращения огня

США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил во вторник американский... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:55:00+03:00

2025-05-20T22:55:00+03:00

2025-05-20T23:01:00+03:00

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украина

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марко рубио

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил во вторник американский госсекретарь Марко Рубио."Основываясь на вчерашнем телефонном разговоре президентов и моем разговоре на выходных с господином (Сергеем - ред.) Лавровым, в определенный момент, довольно скоро, возможно, в течение дней, надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня", - сообщил он на слушаниях в сенате США.

https://ria.ru/20250520/razgovor-2018132634.html

сша

россия

украина

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2025

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сша, россия, украина, в мире, марко рубио