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Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио
Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:17:00+03:00
2025-05-20T18:17:00+03:00
2025-05-20T18:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам Сената. "Но решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в конгресс", - подчеркнул глава американской дипломатии.
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сша, украина, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Марко Рубио
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио
Рубио: поставки оружия Украине продолжаются, но решений о новых пакетах нет