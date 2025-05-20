https://ria.ru/20250520/rubio-2018110648.html

Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио

Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025

Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио

Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:17:00+03:00

2025-05-20T18:17:00+03:00

2025-05-20T18:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам Сената. "Но решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в конгресс", - подчеркнул глава американской дипломатии.

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сша, украина, марко рубио