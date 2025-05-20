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Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rubio-2018110648.html
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио - РИА Новости, 20.05.2025
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио
Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:17:00+03:00
2025-05-20T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам Сената. "Но решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в конгресс", - подчеркнул глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20250520/rubio-2018106565.html
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сша, украина, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Марко Рубио
Новые пакеты военной помощи Украине пока не одобрены, заявил Рубио

Рубио: поставки оружия Украине продолжаются, но решений о новых пакетах нет

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Поставки оружия Украине по линии ранее утверждённого конгрессом финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.
"Все, что было одобрено и выделено конгрессом, продолжается", — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам Сената.
"Но решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в конгресс", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио
Вчера, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаМарко Рубио
 
 
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