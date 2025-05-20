https://ria.ru/20250520/rubio-2018106565.html

Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио

Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025

Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио

Россия в конфликте с Украиной требует "то, на что не имеет права", в то время как Киев добивается "того, чего ему не удастся вернуть военным путём", заявил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-20T17:55:00+03:00

2025-05-20T17:55:00+03:00

2025-05-21T06:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Россия в конфликте с Украиной требует "то, на что не имеет права", в то время как Киев добивается "того, чего ему не удастся вернуть военным путём", заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам."Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.По словам Рубио, Вашингтон и союзники продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot, однако столкнулись с нехваткой таких комплексов даже для собственных нужд."Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро", — признал он.Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём".

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018101709.html

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украина, россия, сша, марко рубио, в мире, вооруженные силы украины