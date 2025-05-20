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Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 20.05.2025 (обновлено: 06:43 21.05.2025)
https://ria.ru/20250520/rubio-2018106565.html
Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио
Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио - РИА Новости, 21.05.2025
Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио
Россия в конфликте с Украиной требует "то, на что не имеет права", в то время как Киев добивается "того, чего ему не удастся вернуть военным путём", заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-20T17:55:00+03:00
2025-05-21T06:43:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
сша
марко рубио
в мире
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Россия в конфликте с Украиной требует "то, на что не имеет права", в то время как Киев добивается "того, чего ему не удастся вернуть военным путём", заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам."Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.По словам Рубио, Вашингтон и союзники продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot, однако столкнулись с нехваткой таких комплексов даже для собственных нужд."Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро", — признал он.Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём".
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018101709.html
https://ria.ru/20250519/zakharova-2017858967.html
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украина, россия, сша, марко рубио, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Марко Рубио, В мире, Вооруженные силы Украины
Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть, заявил Рубио

Рубио: РФ намерена получить на Украине то, на что не имеет права

© AP Photo / Nathan HowardГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Россия в конфликте с Украиной требует "то, на что не имеет права", в то время как Киев добивается "того, чего ему не удастся вернуть военным путём", заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.
"Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев ответил на вопрос о признании новых регионов России
Вчера, 17:37
По словам Рубио, Вашингтон и союзники продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot, однако столкнулись с нехваткой таких комплексов даже для собственных нужд.
"Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро", — признал он.
Рубио указал и на то, что Россия в этом конфликте требует "то, на что не имеет права", в то время как Украина добивается "того, что ей не удастся вернуть военным путём".
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Захарова: киевский режим постоянно меняет позицию по урегулированию
19 мая, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАМарко РубиоВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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