https://ria.ru/20250520/rubio-2017974350.html

Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта

Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта - РИА Новости, 20.05.2025

Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:41:00+03:00

2025-05-20T04:41:00+03:00

2025-05-20T04:41:00+03:00

в мире

сша

рим

европа

марко рубио

дональд трамп

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. "Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", - сказал Рубио на ужине попечительского совета Кеннеди центра с президентом США Дональдом Трампом во главе. Как заявил Рубио, Трамп хочет, чтобы не было нужды в больших тратах на оборону, эти же деньги можно вложить в развитие экономики.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html

сша

рим

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, рим, европа, марко рубио, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025