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Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта - РИА Новости, 20.05.2025
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04:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rubio-2017974350.html
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта - РИА Новости, 20.05.2025
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:41:00+03:00
2025-05-20T04:41:00+03:00
в мире
сша
рим
европа
марко рубио
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. "Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", - сказал Рубио на ужине попечительского совета Кеннеди центра с президентом США Дональдом Трампом во главе. Как заявил Рубио, Трамп хочет, чтобы не было нужды в больших тратах на оборону, эти же деньги можно вложить в развитие экономики.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962466.html
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в мире, сша, рим, европа, марко рубио, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Рим, Европа, Марко Рубио, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта

Госсекретарь США Рубио удивился, что в США хотят мира, а в Европе — войны

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта.
"Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", - сказал Рубио на ужине попечительского совета Кеннеди центра с президентом США Дональдом Трампом во главе.
Как заявил Рубио, Трамп хочет, чтобы не было нужды в больших тратах на оборону, эти же деньги можно вложить в развитие экономики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп отверг предположение, что США отдаляются от переговоров по Украине
00:41
 
В миреСШАРимЕвропаМарко РубиоДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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