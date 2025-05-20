https://ria.ru/20250520/rubio-2017974350.html
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта - РИА Новости, 20.05.2025
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:41:00+03:00
2025-05-20T04:41:00+03:00
2025-05-20T04:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. "Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", - сказал Рубио на ужине попечительского совета Кеннеди центра с президентом США Дональдом Трампом во главе. Как заявил Рубио, Трамп хочет, чтобы не было нужды в больших тратах на оборону, эти же деньги можно вложить в развитие экономики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, рим, европа, марко рубио, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Рим, Европа, Марко Рубио, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Рубио заявил, что в Европе хотят конфликта
Госсекретарь США Рубио удивился, что в США хотят мира, а в Европе — войны