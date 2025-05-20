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"У нее было слишком много тайн": кто убил баронессу Ротшильд

"У нее было слишком много тайн": кто убил баронессу Ротшильд - РИА Новости, 20.05.2025

"У нее было слишком много тайн": кто убил баронессу Ротшильд

Заснеженные Итальянские горы хранят множество тайн, одна из них связана с одной из самых влиятельных финансовых семей в мире. Уже почти полвека назад в их... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:30:00+03:00

2025-05-20T19:30:00+03:00

2025-05-20T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Заснеженные Итальянские горы хранят множество тайн, одна из них связана с одной из самых влиятельных финансовых семей в мире. Уже почти полвека назад в их холодных объятиях было найдено тело Жанетт Мэй, бывшей жены барона Эвелина де Ротшильда.Тайна ее смерти взбудоражила всю Европу, а пробелы в официальной версии следствия породили теории заговора похлеще, чем в романах Дэна Брауна. Что значит загадочная телеграмма, полученная Жанетт накануне,? Зачем в прошлом году итальянская полиция возобновила расследование загадочного исчезновения бывшей леди де Ротшильд?Из модели и телеведущей в баронессыЖанетт Бишоп родилась в 1940 году в небольшой деревушке в Кенте. Она рано осталась без отца, который трагически погиб при обезвреживании бомбы. В то время девочке было всего несколько месяцев.О детстве Жанетт известно совсем немного. По некоторым данным, она жила при монастыре, а в подростковые годы увлеклась балетом. К 16 годам Жанетт открыла в себе еще один талант, став моделью. А затем попала на телевидение, где вела популярное британского телешоу Spot the Tune.В 26 лет жизнь Жанетт исполнилось жизнь кардинально меняется. 30 сентября 1966 года она породнилась с богатейшей семьей в мире и вышла замуж за барона Эвелина де Ротшильда.Девушка довольно быстро и органично вписалась в светское общество: она много путешествовала по миру, сидела на званых ужинах рядом с такими людьми, как Имельда Маркос и Генри Форд II, занималась декорированием интерьеров и коллекционированием антиквариата.Поехали в горы и не вернулисьОднако брак продлился недолго: в 1971 году супруги вполне мирно разошлись. Жанетт получила весьма скромные отступные: 25 000 фунтов и уютный таунхаус в Челси, но, по всей видимости, девушку это устроило.После развода Жанетт недолго была одна, начав встречаться с бизнесменом Стивеном Мэем, директором сети универмагов John Lewis.Пара приобрела старинный фермерский дом в итальянской провинции Мачерата, где Жанетт с энтузиазмом занялась его восстановлением.Но идиллия продолжалась недолго. 29 ноября 1980 года Жанетт со своей подругой Габриэллой Герен, с которой она познакомилась, живя в доме Ротшильдов, где Габриэлла работала на кухне, отправились в Сарнано, чтобы проверить ход строительных работ.Их не остановило предупреждение о надвигающейся снежной буре, они поехали в горы. Больше их живыми никто не видел.Загадочные уликиПоиски начались сразу, но снегопад сильно затруднял их проведение, только через несколько недель удалось обнаружить машину девушек почти полностью погребенную под снегом. Но самих женщин не нашли ни в самой машине, ни рядом.Лишь спустя два года один из охотников случайно наткнулся на их останки в нескольких километрах от автомобиля. Судмедэксперты сделали неожиданный вывод: женщины были живы еще месяц с момента пропажи.Но как такое возможно холодной зимой в горах?Еще одну странность обнаружили следователи при осмотре личных вещей погибших. И у Жанетт, и у Габриэллы были наручные часы. Оба механизма остановились в 17:52.Вот только не в один день, а с разницей в целую неделю, что, несомненно, могло свидетельствовать о том, что одни из часов намеренно "подкрутили".Показалась полицейским странной и телеграмма, пришедшая на имя Жанетт в местный отель. В ней были лишь три слова: "Я жду тебя".Похищение с целью выкупа или жертвы дружбы с мафией?Первыми более или менее складную версию происшествия выдали спустя два года не полицейские, а журналисты. Журналисты лондонской Sunday Times Гитте Серени и Далберт Халленстейн пришли к выводу, что погибшие стали жертвами заказного похищения.В то время похищения ради выкупа были распространены, и женщина, которая все еще использовала фамилию Ротшильд, вполне могла оказаться в поле зрения злоумышленников.Однако семья Ротшильдов заявила, что никаких требований о выкупе не получала.Следующая версия связывает гибель девушек с громким ограблением аукционного дома Christie’s на площади Навона, произошедшим на следующий день после исчезновения Жанетт.Полицейские обнаружили убитым итальянского контрабандиста и торговца антиквариатом по имени Серджио Ваккари. При обыске у него были найдены фотографии, украденных во время ограбления Christie’s вещей, а также установили, что он был знаком с Жанетт.Ниточки привели к "Банкиру господа Бога"Однако вскоре расследование стало развиваться еще более интригующим образом: ниточки от Ваккари привели сыщиков к председателю одного крупнейшего итальянского частного банка Роберто Кальви, близкого к Ватикану, также известного как "Банкир господа Бога", которого нашли повешенным на мосту Блэкфрайарс в Лондоне за три месяца до гибели Ваккари.Полиция не сомневалась, что это было заказное убийство. Незадолго до расправы над Кальви его банк обанкротился, а у следователей появилась информация об участии в "отмывании" денег мафии.Согласно данным журналистского расследования Wojtyla segreto, банкир сбежал из Италии и начал шантажировать Ватикан, угрожая раскрыть незаконные финансовые операции католической церкви.Однако версия, что смерти Жанетт, Ваккари и Кальви могли быть связаны между собой и имели одного заказчика — будь то Ватикан, итальянская мафиозная группировка или еще какая-либо другая серьезная организация, показалась следователям несостоятельной, и к концу 1989 года дело отправили в архив.В 2024 году итальянская полиция возобновила расследование загадочного исчезновения бывшей леди де Ротшильд, однако пока никакой новой информации о деле нет.

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ватикан, европа, дэн браун