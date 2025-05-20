https://ria.ru/20250520/rossiyanin-2018075468.html

Мужчину, впавшего в кому в Анталье, эвакуировали в Россию

Мужчину, впавшего в кому в Анталье, эвакуировали в Россию - РИА Новости, 20.05.2025

Мужчину, впавшего в кому в Анталье, эвакуировали в Россию

Россиянин, впавший в кому в турецкой Анталье, был эвакуирован в Россию в понедельник, сообщило РИА Новости генеральное консульство РФ в Анталье. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:56:00+03:00

2025-05-20T15:56:00+03:00

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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Россиянин, впавший в кому в турецкой Анталье, был эвакуирован в Россию в понедельник, сообщило РИА Новости генеральное консульство РФ в Анталье."Подтверждаем медицинскую эвакуацию в России Н.А. Чистокистова, которая состоялась 19 мая", - сообщили в генконсульстве.Дипломаты отметили, что генконсульство оказало содействие в организации медицинской эвакуации по просьбе матери пострадавшего россиянина.Официальной информацией о смерти гражданина на территории РФ дипломаты не располагают.Ранее Telegram-каналы сообщали, что 29-летний Никита Чистокистов из Москвы пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса пятизвёздочного отеля, сейчас он в коме. Ожидается, что врачи сделают пострадавшему вторую операцию, лечение, по предварительным подсчётам, будет стоить около 20 тысяч долларов.Telegram-канал Shot утверждал со ссылкой на родственников пострадавшего, что отель и турфирма отказали в помощи, страховая компания не стала компенсировать расходы.

https://ria.ru/20250502/bali-2014666587.html

https://ria.ru/20250430/kambodzha-2014245849.html

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россия, анталья (провинция), москва, в мире