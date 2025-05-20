https://ria.ru/20250520/rossija-2018062090.html
Россия была инициатором в сделке по обмену пленными с Украиной
Россия была инициатором в сделке по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
Россия была инициатором в сделке по обмену пленными с Украиной
Российская сторона выступила инициатором в сделке по обмену военнопленных 1000 на 1000 с Украиной, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:56:00+03:00
2025-05-20T14:56:00+03:00
2025-05-20T14:56:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
мария захарова
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская сторона выступила инициатором в сделке по обмену военнопленных 1000 на 1000 с Украиной, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я хотела бы еще раз подчеркнуть, так как вопросов было не мало. Это была российская инициатива, которая была предложена руководителями российской делегации об обмене удерживаемых лиц, поэтому пусть никто не пытается ни из какой другой страны эту заслугу себе приписать. Еще раз подчеркну, это российская инициатива", - сказала она в ходе брифинга. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. После этого президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор и обсудили украинский кризис.
https://ria.ru/20250520/smi-2018036806.html
https://ria.ru/20250517/ekspert-2017522404.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, мария захарова, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Мария Захарова, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Россия была инициатором в сделке по обмену пленными с Украиной
Захарова: РФ была инициатором в сделке по обмену пленными 1000 на 1000 с Киевом