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В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками - РИА Новости, 20.05.2025
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:48:00+03:00
2025-05-20T11:48:00+03:00
2025-05-20T12:03:00+03:00
происшествия
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ирина волк
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресечена деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета, задержаны 7 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из оперативных подразделений МВД России и ФСБ России, сотрудники территориальных подразделений полиции и следователи Следственного департамента МВД России пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги", - написала она в Telegram-канале.По данным следствия, работники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки для сообщников по криминальному бизнесу. Кроме того, установлены сотрудники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за наркотики.На территории восьми регионов полицейскими одновременно проведено 28 обысков в жилищах и коммерческих помещениях, которые использовали подозреваемые. Изъята компьютерная техника, документы.Семи задержанным предъявлено обвинение по статьям о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотических средств и об организации преступного сообщества или участия в нем. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250520/kokain-2018017435.html
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происшествия, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
В РФ пресекли работу маркетплейса, торговавшего наркотиками, задержаны 7 человек