https://ria.ru/20250520/rossija-2018017812.html
Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле
Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле - РИА Новости, 20.05.2025
Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле
Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:42:00+03:00
2025-05-20T11:42:00+03:00
2025-05-20T11:42:00+03:00
экономика
китай
россия
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116328/14/1163281455_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb1ff77439d2eba80871550655673f4.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. При этом поставки зерна в целом сократились на 9%, до минимальных с конца прошлого года 26 миллионов долларов. В рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Китай страна по итогам апреля заняла седьмое место, за месяц опустившись на три строчки, а наиболее заметными экспортерами этого вида продовольствия в Поднебесную, как и в марте, стали Австралия, Канада и Вьетнам. Кроме кукурузы, положительную динамику по поставкам в Китай показали российский овес (рост на 18%, до 4,9 миллиона долларов) и гречиха (на 2%, до 13,6 миллиона долларов). Остальные российские зерновые закрыли месяц "с минусом": поставки ячменя просели в 2,6 раза, до 4 миллионов долларов, пшеницы - на 5%, до 416,3 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250519/neft-2017886314.html
https://ria.ru/20250519/kitaj-2017748475.html
китай
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116328/14/1163281455_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53485f119861b2e27ce93f8fa9f9a664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, австралия
Экономика, Китай, Россия, Австралия
Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле
Россия увеличила поставки кукурузы в Китай в 90 раз до 3 млн долларов в апреле
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
При этом поставки зерна в целом сократились на 9%, до минимальных с конца прошлого года 26 миллионов долларов.
В рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Китай
страна по итогам апреля заняла седьмое место, за месяц опустившись на три строчки, а наиболее заметными экспортерами этого вида продовольствия в Поднебесную, как и в марте, стали Австралия
, Канада
и Вьетнам
.
Кроме кукурузы, положительную динамику по поставкам в Китай показали российский овес (рост на 18%, до 4,9 миллиона долларов) и гречиха (на 2%, до 13,6 миллиона долларов).
Остальные российские зерновые закрыли месяц "с минусом": поставки ячменя просели в 2,6 раза, до 4 миллионов долларов, пшеницы - на 5%, до 416,3 тысяч долларов.