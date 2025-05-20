https://ria.ru/20250520/rossija-2018017812.html

Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле

Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле - РИА Новости, 20.05.2025

Россия нарастила поставки кукурузы в Китай в 90 раз в апреле

Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:42:00+03:00

2025-05-20T11:42:00+03:00

2025-05-20T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле этого года увеличила поставки кукурузы в Китай в денежном выражении в 90 раз - до 3 миллионов долларов против 33 тысяч месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. При этом поставки зерна в целом сократились на 9%, до минимальных с конца прошлого года 26 миллионов долларов. В рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Китай страна по итогам апреля заняла седьмое место, за месяц опустившись на три строчки, а наиболее заметными экспортерами этого вида продовольствия в Поднебесную, как и в марте, стали Австралия, Канада и Вьетнам. Кроме кукурузы, положительную динамику по поставкам в Китай показали российский овес (рост на 18%, до 4,9 миллиона долларов) и гречиха (на 2%, до 13,6 миллиона долларов). Остальные российские зерновые закрыли месяц "с минусом": поставки ячменя просели в 2,6 раза, до 4 миллионов долларов, пшеницы - на 5%, до 416,3 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250519/neft-2017886314.html

https://ria.ru/20250519/kitaj-2017748475.html

китай

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экономика, китай, россия, австралия