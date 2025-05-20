https://ria.ru/20250520/rossija-2017981361.html

Россия увеличила ввоз южнокорейских автомобилей до максимума за два года

Россия увеличила ввоз южнокорейских автомобилей до максимума за два года - РИА Новости, 20.05.2025

Россия увеличила ввоз южнокорейских автомобилей до максимума за два года

Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:36:00+03:00

2025-05-20T07:36:00+03:00

2025-05-20T07:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные за два года 90 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, в середине весны российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на максимальные с марта 2023 года 90 миллионов долларов, что вдвое больше импорта в тот же период годом ранее и на четверть выше уровня месяцем ранее. Больше всего было приобретено легковых автомобилей с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров - на 65 миллионов долларов. Также были значительные поставки машин с дизельным двигателей на 1,5-2,5 литра (18,7 миллиона долларов) и обычным двигателем на 1-1,5 литра (5,2 миллиона долларов). В результате Россия заняла в южнокорейском экспорте легковых автомобилей 11-е место, поднявшись за месяц на одну позицию. А в пятёрку крупнейших покупателей вошли США (2,9 миллиарда долларов), Канада (465,2 миллиона), Австралия (263,9 миллиона), Киргизия (252,4 миллиона) и Германия (202 миллиона). Южная Корея в целом поставила за рубеж в апреле легковых автомобилей на 6,3 миллиарда долларов, что на 5% больше экспорта месяцем ранее, но на 5% меньше уровня апреля годом ранее.

https://ria.ru/20250520/rcgjhn-2017974510.html

https://ria.ru/20250520/rossija-2017977476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, южная корея, сша