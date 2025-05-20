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Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума - РИА Новости, 20.05.2025
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05:43 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rossija-2017977476.html
Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума
Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума - РИА Новости, 20.05.2025
Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума
Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:43:00+03:00
2025-05-20T05:43:00+03:00
экономика
россия
южная корея
сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине весны поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 миллиона долларов. Россия в апреле была девятой по закупкам лапши у Южной Кореи. Лидером были США с импортом в 33 миллиона долларов, вторым - Китай с 29,4 миллиона, а тройку лидеров замыкали Нидерланды с 12,4 миллиона. Одновременно вырос ввоз Россией соусов из Южной Кореи - наполовину, до 952 тысяч тонн, а в денежном выражении - на пятую часть, до 3 миллионов долларов. В целом за четыре месяца с начала текущего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 12,1 миллиона долларов против 1,7 тысячи тонн на 7,2 миллиона долларов годом ранее. При этом импорт соусов за это же время остался на прошлогоднем уровне в 3 тысячи тонн, однако его стоимость немного выросла - на 10%, до 10,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html
https://ria.ru/20250515/khalyal-2017047948.html
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южная корея
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экономика, россия, южная корея, сша
Экономика, Россия, Южная Корея, США
Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума

Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов

© Pixabay / half_rainЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Pixabay / half_rain
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине весны поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 миллиона долларов.
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Россия в апреле была девятой по закупкам лапши у Южной Кореи. Лидером были США с импортом в 33 миллиона долларов, вторым - Китай с 29,4 миллиона, а тройку лидеров замыкали Нидерланды с 12,4 миллиона.
Одновременно вырос ввоз Россией соусов из Южной Кореи - наполовину, до 952 тысяч тонн, а в денежном выражении - на пятую часть, до 3 миллионов долларов.
В целом за четыре месяца с начала текущего года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 12,1 миллиона долларов против 1,7 тысячи тонн на 7,2 миллиона долларов годом ранее. При этом импорт соусов за это же время остался на прошлогоднем уровне в 3 тысячи тонн, однако его стоимость немного выросла - на 10%, до 10,2 миллиона долларов.
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