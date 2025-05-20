https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html

Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею

Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею - РИА Новости, 20.05.2025

Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею

Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею до максимальных почти за полтора года 67,4 тысячи тонн, следует из данных южнокорейской... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:18:00+03:00

2025-05-20T04:18:00+03:00

2025-05-20T04:18:00+03:00

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южная корея

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею до максимальных почти за полтора года 67,4 тысячи тонн, следует из данных южнокорейской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Южнокорейские компании в апреле купили у российского бизнеса 67,4 тысячи тонн железа и стали на 30,3 миллиона долларов, что более чем втрое больше уровня месяцем ранее как в денежном, так и в физическом выражениях. Объем поставок был выше последний раз в декабре 2023 года - на уровне 69,1 тысячи тонн, при этом доходы от экспорта были больше в феврале прошлого года - 32,6 миллиона долларов. В результате Россия по итогам апреля поднялась с пятого на третье место среди основных поставщиков железа и стали на рынок Южной Кореи. Бессменным лидером уже несколько лет оставался Китай с 707,5 тысячи тонн, второе место традиционно занимала Япония с 410,5 тысячи тонн. Южная Корея в апреле увеличила общий импорт железа и стали почти на пятую часть - до 1,4 миллиона тонн, стоимость этих поставок подскочила почти на четверть и составила 1,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html

https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html

южная корея

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, южная корея, россия, китай