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Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею - РИА Новости, 20.05.2025
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04:18 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html
Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею
Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею - РИА Новости, 20.05.2025
Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею
Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею до максимальных почти за полтора года 67,4 тысячи тонн, следует из данных южнокорейской... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:18:00+03:00
2025-05-20T04:18:00+03:00
экономика
южная корея
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею до максимальных почти за полтора года 67,4 тысячи тонн, следует из данных южнокорейской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Южнокорейские компании в апреле купили у российского бизнеса 67,4 тысячи тонн железа и стали на 30,3 миллиона долларов, что более чем втрое больше уровня месяцем ранее как в денежном, так и в физическом выражениях. Объем поставок был выше последний раз в декабре 2023 года - на уровне 69,1 тысячи тонн, при этом доходы от экспорта были больше в феврале прошлого года - 32,6 миллиона долларов. В результате Россия по итогам апреля поднялась с пятого на третье место среди основных поставщиков железа и стали на рынок Южной Кореи. Бессменным лидером уже несколько лет оставался Китай с 707,5 тысячи тонн, второе место традиционно занимала Япония с 410,5 тысячи тонн. Южная Корея в апреле увеличила общий импорт железа и стали почти на пятую часть - до 1,4 миллиона тонн, стоимость этих поставок подскочила почти на четверть и составила 1,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html
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экономика, южная корея, россия, китай
Экономика, Южная Корея, Россия, Китай
Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею

Россия увеличила экспорт железа в Южную Корею до максимума с декабря 2023 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в апреле нарастила поставки железа и стали в Южную Корею до максимальных почти за полтора года 67,4 тысячи тонн, следует из данных южнокорейской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Южнокорейские компании в апреле купили у российского бизнеса 67,4 тысячи тонн железа и стали на 30,3 миллиона долларов, что более чем втрое больше уровня месяцем ранее как в денежном, так и в физическом выражениях.
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Объем поставок был выше последний раз в декабре 2023 года - на уровне 69,1 тысячи тонн, при этом доходы от экспорта были больше в феврале прошлого года - 32,6 миллиона долларов.
В результате Россия по итогам апреля поднялась с пятого на третье место среди основных поставщиков железа и стали на рынок Южной Кореи. Бессменным лидером уже несколько лет оставался Китай с 707,5 тысячи тонн, второе место традиционно занимала Япония с 410,5 тысячи тонн.
Южная Корея в апреле увеличила общий импорт железа и стали почти на пятую часть - до 1,4 миллиона тонн, стоимость этих поставок подскочила почти на четверть и составила 1,1 миллиарда долларов.
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