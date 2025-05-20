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Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе - РИА Новости, 20.05.2025
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03:08 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе - РИА Новости, 20.05.2025
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе
Россия вошла по итогам 2024 года в тройку крупнейших мировых экспортеров рыбного филе, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия вошла по итогам 2024 года в тройку крупнейших мировых экспортеров рыбного филе, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные IndexBox. В исследовании мирового рынка мороженого филе аналитического агентства, с которым ознакомились РИА Новости, отмечается, что в 2024 году мировой экспорт мороженого рыбного филе снизился почти на 5%, до 2,6 миллиона тонн. "Крупнейшими поставщиками этой продукции на мировой рынок стали Вьетнам, который отгрузил 648 тысяч тонн, Китай с результатом в 508 тысяч тонн и Россия - 161 тысяча тонн", - подсчитали аналитики. В топ-10 экспортеров также вошли: Норвегия (152 тысячи тонн), Чили (152 тысячи тонн), США (128 тысяч тонн), Нидерланды (90 тысяч тонн), Аргентина (72 тысячи тонн), Намибия (65 тысяч тонн) и Индонезия (61 тысяча тонн). "Основными экспортными рынками для российского мороженого филе являются ЕС, Китай, Япония и Республика Корея. По данным таможенной статистики этих стран, совокупный объем поставок составил около 150 тысяч тонн. Также Россия экспортирует филе в страны СНГ, Великобританию, Турцию, Израиль, Грузию, Таиланд, Малайзию и другие страны", - пояснили в ВАРПЭ. По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, отечественные производители филе сталкиваются с серьезным давлением на мировом рынке. Российское филе уже два года продается с "санкционным дисконтом". Основные рынки потребления филе - ЕС и Великобритания - ввели заградительные пошлины на российскую продукцию, а рост объема предложения на второстепенных рынках усилил переговорные позиции покупателей по "сбиванию" цены. По мнению главы ВАРПЭ, авторы антироссийских санкций сами оказались в непростой ситуации: переработчики Великобритании и ЕС столкнулись с дефицитом сырья, резким ростом закупочных цен на норвежские и американские аналоги, снижением розничного спроса. "Неопределенность на внешних рынках и ограниченность спроса на внутреннем сказываются не только на объеме российского экспорта филе, но и на производстве этой продукции в целом: оно пока не восстановилось до уровня рекордного 2022 года, но российские рыбаки действуют очень гибко, подстраивая производственные планы под реальный рыночный спрос", - отметил Зверев. Общий объем производства рыбного филе в России по итогам 2024 года превысил 243 тысяч тонн, на 10% ниже показателя рекордного 2022 года. Для филе минтая, сельди, тихоокеанских лососей внутренний рынок в прошлом году стал основным направлением поставок, указали в ВАРПЭ.
https://ria.ru/20250406/varpe-2009611139.html
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экономика, россия, великобритания, китай, герман зверев, евросоюз, снг
Экономика, Россия, Великобритания, Китай, Герман Зверев, Евросоюз, СНГ
Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе

ВАРПЭ: Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров рыбного филе

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛососевая путина на Сахалине
Лососевая путина на Сахалине - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия вошла по итогам 2024 года в тройку крупнейших мировых экспортеров рыбного филе, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные IndexBox.
В исследовании мирового рынка мороженого филе аналитического агентства, с которым ознакомились РИА Новости, отмечается, что в 2024 году мировой экспорт мороженого рыбного филе снизился почти на 5%, до 2,6 миллиона тонн.
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"Крупнейшими поставщиками этой продукции на мировой рынок стали Вьетнам, который отгрузил 648 тысяч тонн, Китай с результатом в 508 тысяч тонн и Россия - 161 тысяча тонн", - подсчитали аналитики. В топ-10 экспортеров также вошли: Норвегия (152 тысячи тонн), Чили (152 тысячи тонн), США (128 тысяч тонн), Нидерланды (90 тысяч тонн), Аргентина (72 тысячи тонн), Намибия (65 тысяч тонн) и Индонезия (61 тысяча тонн).
"Основными экспортными рынками для российского мороженого филе являются ЕС, Китай, Япония и Республика Корея. По данным таможенной статистики этих стран, совокупный объем поставок составил около 150 тысяч тонн. Также Россия экспортирует филе в страны СНГ, Великобританию, Турцию, Израиль, Грузию, Таиланд, Малайзию и другие страны", - пояснили в ВАРПЭ.
По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, отечественные производители филе сталкиваются с серьезным давлением на мировом рынке. Российское филе уже два года продается с "санкционным дисконтом". Основные рынки потребления филе - ЕС и Великобритания - ввели заградительные пошлины на российскую продукцию, а рост объема предложения на второстепенных рынках усилил переговорные позиции покупателей по "сбиванию" цены.
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По мнению главы ВАРПЭ, авторы антироссийских санкций сами оказались в непростой ситуации: переработчики Великобритании и ЕС столкнулись с дефицитом сырья, резким ростом закупочных цен на норвежские и американские аналоги, снижением розничного спроса.
"Неопределенность на внешних рынках и ограниченность спроса на внутреннем сказываются не только на объеме российского экспорта филе, но и на производстве этой продукции в целом: оно пока не восстановилось до уровня рекордного 2022 года, но российские рыбаки действуют очень гибко, подстраивая производственные планы под реальный рыночный спрос", - отметил Зверев.
Общий объем производства рыбного филе в России по итогам 2024 года превысил 243 тысяч тонн, на 10% ниже показателя рекордного 2022 года. Для филе минтая, сельди, тихоокеанских лососей внутренний рынок в прошлом году стал основным направлением поставок, указали в ВАРПЭ.
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