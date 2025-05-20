https://ria.ru/20250520/remont-2019142153.html

Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет

Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет - РИА Новости, 26.05.2025

Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет

Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-20T16:27:00+03:00

2025-05-20T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 172 дома в историческом районе Замоскворечье. Здесь встречаются как здания начала ХХ века, так и современные типовые постройки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году капитальный ремонт прошел в доме 21, строении 1 на Малой Пионерской улице. Во время капремонта специалисты восстановили фасад. Расчистили и отремонтировали штукатурный слой, локально починили кирпичную кладку, загерметизировали швы и нанесли антигрибковую защиту. Затем привели в порядок руст, восстановили замковые камни, пилястры и филенки и вернули зданию исторический бежевый цвет. "В том же году в Замоскворечье привели в порядок шестиэтажку по адресу: Новокузнецкая улица, дом 4/12, строение 2. Здание построили в 1938 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда в стиле советского неоклассицизма. Его фасады отличаются многокомпонентной пластикой… Стены и архитектурные элементы окрасили в исторические цвета "айвори" и "бежевый шифон". В завершение специалисты оштукатурили цоколь дома, заменили водосточные трубы, отремонтировали входные группы, балконы и лоджии", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250520/moskva-2018057965.html

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