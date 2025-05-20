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Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет - РИА Новости, 26.05.2025
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16:27 20.05.2025 (обновлено: 16:28 26.05.2025)
https://ria.ru/20250520/remont-2019142153.html
Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет
Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет - РИА Новости, 26.05.2025
Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет
Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-20T16:27:00+03:00
2025-05-26T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 172 дома в историческом районе Замоскворечье. Здесь встречаются как здания начала ХХ века, так и современные типовые постройки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году капитальный ремонт прошел в доме 21, строении 1 на Малой Пионерской улице. Во время капремонта специалисты восстановили фасад. Расчистили и отремонтировали штукатурный слой, локально починили кирпичную кладку, загерметизировали швы и нанесли антигрибковую защиту. Затем привели в порядок руст, восстановили замковые камни, пилястры и филенки и вернули зданию исторический бежевый цвет. "В том же году в Замоскворечье привели в порядок шестиэтажку по адресу: Новокузнецкая улица, дом 4/12, строение 2. Здание построили в 1938 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда в стиле советского неоклассицизма. Его фасады отличаются многокомпонентной пластикой… Стены и архитектурные элементы окрасили в исторические цвета "айвори" и "бежевый шифон". В завершение специалисты оштукатурили цоколь дома, заменили водосточные трубы, отремонтировали входные группы, балконы и лоджии", - уточняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет

В Замоскворечье за 10 лет провели капитальный ремонт более 170 домов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВид на Замоскворечье
Вид на Замоскворечье - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Вид на Замоскворечье. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 170 домов капитально отремонтировали в Замоскворечье за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства.
"За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 172 дома в историческом районе Замоскворечье. Здесь встречаются как здания начала ХХ века, так и современные типовые постройки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году капитальный ремонт прошел в доме 21, строении 1 на Малой Пионерской улице. Во время капремонта специалисты восстановили фасад. Расчистили и отремонтировали штукатурный слой, локально починили кирпичную кладку, загерметизировали швы и нанесли антигрибковую защиту. Затем привели в порядок руст, восстановили замковые камни, пилястры и филенки и вернули зданию исторический бежевый цвет.
"В том же году в Замоскворечье привели в порядок шестиэтажку по адресу: Новокузнецкая улица, дом 4/12, строение 2. Здание построили в 1938 году по проекту архитектора Зиновия Розенфельда в стиле советского неоклассицизма. Его фасады отличаются многокомпонентной пластикой… Стены и архитектурные элементы окрасили в исторические цвета "айвори" и "бежевый шифон". В завершение специалисты оштукатурили цоколь дома, заменили водосточные трубы, отремонтировали входные группы, балконы и лоджии", - уточняется в сообщении.
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