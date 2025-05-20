https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html

Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела

Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела - РИА Новости, 20.05.2025

Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу по РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:13:00+03:00

2025-05-20T21:13:00+03:00

2025-05-20T21:13:00+03:00

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наталья ильина

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области. Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. "Сегодня следователем следственной части СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", – говорится в сообщении. По версии следствия, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу. Как отмечают в областном управлении МВД, это подорвало престиж и авторитет главного вуза региона, "что повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом". ПсковГУ 18 апреля сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.

https://ria.ru/20250412/pskov-2010889808.html

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происшествия, россия, псковская область, наталья ильина, псковский государственный университет (псковгу), министерство внутренних дел рф (мвд россии)