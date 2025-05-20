Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
МВД: бывший ректор ПсковГУ Ильина стала фигурантом еще одного уголовного дела
Наталья Ильина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области.
Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
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"Сегодня следователем следственной части СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", – говорится в сообщении.
По версии следствия, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
Как отмечают в областном управлении МВД, это подорвало престиж и авторитет главного вуза региона, "что повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом".
ПсковГУ 18 апреля сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.