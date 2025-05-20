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Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела - РИА Новости, 20.05.2025
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21:13 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела - РИА Новости, 20.05.2025
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу по РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:13:00+03:00
2025-05-20T21:13:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
наталья ильина
псковский государственный университет (псковгу)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области. Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. "Сегодня следователем следственной части СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", – говорится в сообщении. По версии следствия, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу. Как отмечают в областном управлении МВД, это подорвало престиж и авторитет главного вуза региона, "что повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом". ПсковГУ 18 апреля сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.
https://ria.ru/20250412/pskov-2010889808.html
https://ria.ru/20250418/rektor-2012157390.html
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происшествия, россия, псковская область, наталья ильина, псковский государственный университет (псковгу), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Псковская область, Наталья Ильина, Псковский государственный университет (ПсковГУ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела

МВД: бывший ректор ПсковГУ Ильина стала фигурантом еще одного уголовного дела

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаталья Ильина
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наталья Ильина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, отправленной под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области.
Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Псковский государственный университет - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Студенты пожаловались на обветшалые фасады общежития ПсковГУ
12 апреля, 15:39
"Сегодня следователем следственной части СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий", – говорится в сообщении.
По версии следствия, Ильина в 2023-2024 годах незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
Как отмечают в областном управлении МВД, это подорвало престиж и авторитет главного вуза региона, "что повлекло дискредитацию государственных и образовательных учреждений в целом".
ПсковГУ 18 апреля сообщил о назначении врио ректора вуза, которым стал Сергей Николаев, с 2019 года занимавший должность директора института образования и социальных наук в составе Псковского государственного университета.
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина во время задержания - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Студенты сообщили в прокуратуру о нарушениях задержанного ректора ПсковГУ
18 апреля, 18:14
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьНаталья ИльинаПсковский государственный университет (ПсковГУ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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