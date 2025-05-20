https://ria.ru/20250520/rebenok-2018016353.html

В Кирове мальчику, который пострадал от качелей, выплатят 600 тысяч рублей

В Кирове мальчику, который пострадал от качелей, выплатят 600 тысяч рублей - РИА Новости, 20.05.2025

В Кирове мальчику, который пострадал от качелей, выплатят 600 тысяч рублей

Суд обязал городскую администрацию Кирова выплатить 600 тысяч рублей ребенку, на которого упала штанга качелей на детской площадке, сообщила региональная... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:37:00+03:00

2025-05-20T11:37:00+03:00

2025-05-20T13:26:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Суд обязал городскую администрацию Кирова выплатить 600 тысяч рублей ребенку, на которого упала штанга качелей на детской площадке, сообщила региональная прокуратура. "Защищая права несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с органов муниципалитета компенсации морального вреда. Исковые требования надзорного ведомства судом удовлетворены, с администрации города Кирова в пользу пострадавшего ребенка взыскано 600 тысяч рублей", — говорится в релизе. Инцидент произошел вечером 2 июля 2024 года около дома № 2а по улице Орджоникидзе. Штанга качелей, упавшая на мальчика, повредила ему лицо. Врачи диагностировали перелом лобной кости, ребенку пришлось пройти длительное лечение. Против начальника отдела благоустройства возбудили уголовное дело о халатности. Суд решил, что он не принял своевременных мер по демонтажу оборудования детской площадки, которое стало представлять угрозу для жизни и здоровья. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250519/rebenok-2017924131.html

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происшествия, киров, кировская область, россия