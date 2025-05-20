СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину
Axios: лидеры ЕС были удивлены и шокированы словами Трампа после звонка Путину
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участники разговора президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным были "удивлены и шокированы" словами Трампа в ходе беседы, Зеленский вовсе посчитал их общий звонок по ситуации на Украине "плохим", сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговоров.
"Трамп создал впечатление, что приближается к выходу из этого вопроса. Некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались "удивленными" и "шокированными"... хоть европейский чиновник и сказал... что он (разговор Трампа с лидерами европейских стран и Зеленским - ред.) был "конструктивным", другой источник заявил, что Зеленский почувствовал, что он был "плохим", - говорится в сообщении портала.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.