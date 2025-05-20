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СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/razgovor-2018047697.html
СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину
СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину - РИА Новости, 20.05.2025
СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину
Участники разговора президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским после переговоров американского лидера с президентом... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:47:00+03:00
2025-05-20T13:47:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участники разговора президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным были "удивлены и шокированы" словами Трампа в ходе беседы, Зеленский вовсе посчитал их общий звонок по ситуации на Украине "плохим", сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговоров. "Трамп создал впечатление, что приближается к выходу из этого вопроса. Некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались "удивленными" и "шокированными"... хоть европейский чиновник и сказал... что он (разговор Трампа с лидерами европейских стран и Зеленским - ред.) был "конструктивным", другой источник заявил, что Зеленский почувствовал, что он был "плохим", - говорится в сообщении портала. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину

Axios: лидеры ЕС были удивлены и шокированы словами Трампа после звонка Путину

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участники разговора президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным были "удивлены и шокированы" словами Трампа в ходе беседы, Зеленский вовсе посчитал их общий звонок по ситуации на Украине "плохим", сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговоров.
"Трамп создал впечатление, что приближается к выходу из этого вопроса. Некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались "удивленными" и "шокированными"... хоть европейский чиновник и сказал... что он (разговор Трампа с лидерами европейских стран и Зеленским - ред.) был "конструктивным", другой источник заявил, что Зеленский почувствовал, что он был "плохим", - говорится в сообщении портала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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