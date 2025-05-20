https://ria.ru/20250520/razgovor-2018047697.html

СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину

СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину - РИА Новости, 20.05.2025

СМИ узнали о реакции лидеров ЕС на разговор с Трампом после звонка Путину

Участники разговора президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским после переговоров американского лидера с президентом... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:47:00+03:00

2025-05-20T13:47:00+03:00

2025-05-20T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участники разговора президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным были "удивлены и шокированы" словами Трампа в ходе беседы, Зеленский вовсе посчитал их общий звонок по ситуации на Украине "плохим", сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговоров. "Трамп создал впечатление, что приближается к выходу из этого вопроса. Некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались "удивленными" и "шокированными"... хоть европейский чиновник и сказал... что он (разговор Трампа с лидерами европейских стран и Зеленским - ред.) был "конструктивным", другой источник заявил, что Зеленский почувствовал, что он был "плохим", - говорится в сообщении портала. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

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украина

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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